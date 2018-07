La huelga de taxis, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Julio Sanz, presidente de la Asociación Nacional del Taxi: "Creo que la solución tiene que ser global y no tiene que ser independiente para una sola comunidad autónoma. En esta larga batalla vamos paso a paso. Primero hay que arreglar esa cesión de competencias. En el sondeo que ha realizado el ministerio con las comunidades autónomas se ha mostrado que algunas están deseosas de ello. Pero no podemos hacer que todas quieran lo mismo. De todas maneras, si conseguimos que se cumpla esa regla de una licencia VTC por cada 30 de taxis, aquí en Madrid trabajarían unos 500 y no 4.000".