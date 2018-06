Una de cada tres familias españolas aún no puede permitirse unas vacaciones o un gasto imprevisto

Cinco años después de dejar atrás la Gran Recesión la situación de muchos hogares españoles sigue siendo delicada. Una de cada tres familias (34,4%) aún no pueden permitirse irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año durante 2017. Un porcentaje similar, algo más de tres de cada diez hogares (37,3%), tampoco tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos, según la Encuesta de Condiciones de Vida publicado este jueves por el INE.

Aunque los indicadores registran una mejoría respecto a los de años anteriores también revelan las dificultades por las que atraviesan las familias españolas. De hecho, casi una de cada 10 familias reconoce que tiene "mucha dificultad" para llevar a final de mes, casi seis puntos menos que el año anterior. La fuerte creación de empleo del año pasado, cuando se crearon 611.000 nuevos puestos de trabajo, contribuye algo a la mejoría de los hogares españoles.

La encuesta traza un perfil sobre la situación económica de los hogares españoles. Y esa semblanza muestra que el 7,4% de las familias tuvo retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad...) en los 12 meses anteriores al de la entrevista.

Cae la población bajo el umbral de pobreza

El porcentaje de población por debajo del umbral de riesgo de pobreza (la llamada tasa de riesgo de pobreza) se situó en 2017 (con datos de 2016) en el 21,6% de la población residente en España, frente al 22,3% del año anterior. Se trata del nivel más bajo desde 2013. Por grupo de edad, la tasa de riesgo de pobreza se redujo 1,4 puntos en la población adulta (entre 16 y 64 años) y bajó 0,8 puntos para los menores de 16 años. Por el contrario, aumentó 1,8 puntos para los mayores de 65 años.

La población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad. No mide pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población.

El hecho de considerar en el cálculo de la tasa de riesgo de pobreza el valor de la vivienda en la que reside el hogar, cuando ésta es de su propiedad o la tiene cedida gratuitamente, hace que dicha tasa disminuya. Así, si se considera el valor del alquiler imputado, la tasa de riesgo de pobreza se situó en el 19,7% en 2017. La población mayor de 65 años, que en mayor proporción es propietaria de su vivienda, presentó la menor tasa de riesgo de pobreza (8,9%) precisamente porque muchos son propietarios de una vivienda. Por su parte, la tasa más elevada se dio entre los menores de 16 años (28,3%).

La economía española lleva cuatro años encadenando crecimientos próximos al 3% y el mercado de trabajo está recuperando el nivel precrisis. Pero las cicatrices, en forma de desigualdad, aún son palpables.

El límite de riesgo de pobreza está en 8.522 euros

La estadística revela que en 2017, el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona se situó en 8.522 euros, un 3,8% más que el estimado en el año anterior. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, este umbral fue de 17.896 euros. Hay que recordar que el umbral de riesgo de pobreza se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. Por tanto,aumenta o disminuye en la medida en que lo haga la mediana de los ingresos. Al crecerlos ingresos por persona también aumenta el umbral de riesgo de pobreza.

El ingreso medio anual neto por hogar se situó en 27.558 euros en 2016, con un incremento del 3,1% respecto al año anterior. Por su parte, el ingreso medio por persona alcanzó los 11.074 euros, cifra un 3,4% superior a la registrada el año precedente.

2,3 millones de españoles en pobreza severa

La pobreza severa afectó a 2.372.977 millones de personas en 2016, lo que equivale a un 5,1% de la población, según la encuesta de condiciones de vida publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque el dato es desolador se percibe una ligera mejoría respecto a los años anteriores, condicionados por las secuelas de la larga crisis financiera.

La situación de pobreza severa se calcula con el indicador AROPE. Se entiende que se está en esa situación cuando se produce la privación material de hasta cuatro necesidades de una lista de nueve: no tienen capacidad de afrontar gastos imprevistos; han sufrido retrasos en el pago de gastos de la vivienda principal o en compras a plazos; no pueden permitirse ir de vacaciones una semana al año; no pueden mantener la vivienda con una temperatura adecuada; no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días y no pueden disponer de un automóvil, un teléfono, un televisor o una lavadora.