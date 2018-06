Vodafone apuesta por el cine al incorporar los canales de Movistar

Vodafone ha decidido apostar en firme por las series y las películas para tener la mejor oferta audiovisual a la espera de lo que suceda con el fútbol. La operadora británica anunció hoy que incorpora todos los contenidos de Movistar Series y Movistar Estrenos, de forma que los clientes de Vodafone TV tendrán acceso a las series y películas de la plataforma de Telefónica.

Además, a partir del día 18 de junio, los usuarios de Vodafone One TV podrán disfrutar en exclusiva los contenidos de AXN Now en su canal Videoclub. En total, más de 1.000 horas de contenido al año entre estrenos, temporadas completas de las series ya emitidas en el canal, nuevas temporadas de series y preestrenos antes de emisión lineal. Esto supone añadir al servicio bajo demanda 400 horas de contenido a elegir en cualquier momento.

Además, el contenido 4K cobra especial importancia en AXN Now, ya que una parte importante de su oferta de contenidos se emite en este estándar. Series como S.W.A.T, Los hombres de Harrelson o The Good Doctor podrán ser seguidas con la mejor calidad de visualización del mercado.

Como ya avisara su consejero delegado, Antonio Coimbra, Vodafone ha virado su interés desde los deportes a las series y las películas, por entender que es mucho más rentable dado el alto coste de los derechos de los acontecimientos deportivos. Ya ha avisado que no competirá por la Champions y ha cambiado los canales Moto GP y Fórmula 1 que le revendía Telefónica por los canales de series y películas. Movistar está obligado por el regulador a revender a sus rivales parte de sus canales por su posición dominante en el mercado de televisión de pago.

Dos nuevos paquetes

De esta forma, los clientes de Vodafone TV podrán disfrutar de dos nuevos paquetes a la carta que reforzarán la oferta de cine de estreno y series que hay actualmente en la plataforma. Con Más Series, los usuarios tendrán un paquete exclusivo con los canales Movistar Series, SyFy HD, AMC y AXN White. Este paquete, que se podrá contratar por 5 euros al mes, contará entre otros con series de estreno de cada temporada, series estrella y arriesgadas como Master of Sex, Better Call Saul o Nashville. El canal no incluye el canal Movistar Series Extra, el otro canal de series de la competencia de producción propia.

Por su parte, el paquete Cine por 10 euros al mes incluye el canal Movistar Estrenos y una suscripción a Filmin, la plataforma de cine con más de 7.000 películas de todos los géneros y épocas: independiente, español, de estreno, cine de festivales, clásico, infantil, documental, musical, etcétera Algunos de los títulos destacados que llegan estarán en el paquete durante el mes de junio son Asesinato en el Orient Express, Thor: Ragnarok, El secreto de Marrowbone, Anabelle: Creation, Madre! o Yo Daniel Blake.

Ambos paquetes de contenidos podrán disfrutarse desde el televisor o bien en multidispositivo. También estará disponible el contenido recién emitido (catch-up) en Últimos 7 días y Videoclub, accesible en cualquier momento y sin coste adicional.

Los dos nuevos paquetes se suman a la oferta de más de 50.000 títulos disponibles simultáneamente la plataforma de Vodafone TV, con más de 120 canales temáticos (Hollywood, FOX, TCM, AXN, TNT); HBO España, Filmin y Netflix, y el servicio de vídeo bajo demanda Videoclub con más 3.000 contenidos disponibles entre estrenos, cine de librería, series, documentales, infantil, etcétera.