La formación de Gobierno en Italia tranquiliza a los mercados

El dinero, ya se sabe, es miedoso. Por eso, los mercados se desplomaron el martes, el día en el que Italia parecía incapaz de salir del laberinto institucional en el que andaba metida. Y por eso, el viernes, después de que en Roma se vislumbrara la formación de un Gobierno —bien es cierto que con elementos tan inquietantes como el ultra Matteo Salvini como auténtico hombre fuerte y ministro del Interior— los mercados dieron un respiro con importantes subidas en la Bolsa y caídas en las primas de riesgo de los países que habían sido castigados a principios de semana.

Las Bolsas más beneficiadas fueron Madrid (que remontó un 1,76%, hasta recuperar la cota de los 9.600 puntos) y Milán (1,49%). Así, en una semana de máxima inquietud, el Ibex ha perdido casi un 2%.

Además de evitar unas elecciones de incierto resultado en Italia, los inversores han premiado la perspectiva de que en España no habrá vacío de poder, máxime cuando el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado su respeto a los compromisos de estabilidad europeos y a los Presupuestos recién aprobados por el PP para este año. Gracias a esta decisión, la agencia de ratingDBRS ve moderados los riesgos fiscales a corto plazo. “Aunque la incertidumbre política seguirá siendo alta estos meses, la potencia del crecimiento económico se ha resistido a las tensiones políticas de los últimos años”, añade.

Queda claro que el auténtico factor de inestabilidad estos días era Italia, no España. “Francamente, no está habiendo reacción al cambio de Gobierno”, resume Mondher Bettaieb, que destaca sobre todo que los fundamentales de la economía española siguen siendo “excelentes”. “Pese a que la incertidumbre política no es deseable para el mercado, lo cierto es que España dista hoy mucho de parecerse a Italia”, añade Victoria Torres, analista de Self Bank.

La caída en las primas de riesgo es otro síntoma de que el miedo ante el giro antiestablishment del nuevo Gobierno italiano cotiza a la baja. Así, frente a los máximos de esta semana de 135 puntos básicos, el sobreprecio respecto a Alemania que paga España por financiarse cayó al entorno de los 100 puntos. En Italia, el descenso es aún más pronunciado. Frente a los más de 300 puntos que alcanzó en ese país la prima de riesgo, el viernes rondaba los 226. Es este un nivel aún inusualmente elevado, pero en camino de contención.

El sector más castigado en esta semana de incertidumbres ha sido la banca. Las entidades financieras españolas han tenido que enfrentarse en los últimos días al temor a un contagio de los problemas de la banca italiana mezclado con las dudas sobre la propia coyuntura política en España. Pese a remontar el viernes con fuerza —entidades como el Santander, el BBVA o el Sabadell experimentaron subidas de más del 3%—, el sector ha encajado importantes pérdidas en estos días de zozobra. CaixaBank, Santander y Sabadell terminan la semana con caídas superiores al 4%; y del 3% en el caso de Bankia y BBVA.