Eroski entra en beneficios y da por terminado el proceso de cierres

"No conozco empresas de distribución puras que tengan un modelo de negocio online viable". Así de contundente se ha mostrado Agustín Markaide sobre el negocio de la venta de productos de gran consumo por Internet. "El canal online en alimentación se encuentra con un problema: el margen es bajo y el coste logístico alto. Es una combinación que lo convierte en un negocio poco apetecible, porque es difícil que sea viable", ha afirmado. En el caso particular de Eroski, ha descartado dar cifras de rentabilidad. "No la medimos en función del canal, sino del cliente, que esé satisfecho. Pero nuestros números particulares no son malos".

En todo caso, sostiene que es un canal que va a estar en la diana y Eroski no lo deja de lado. Eso sí, descarta imitar el nuevo modelo de Mercadona basado en el reparto desde almacenes ad hoc (colmenas), con la excepción del que tiene la cadena en Barcelona. "Nosotros tenemos decidido dar al cliente de la tienda física las opciones online, que puedan comprar donde quieran y recoger donde quieran, pero siempre con la tienda como base". Es decir, no tendrán venta online donde no haya tiendas, que pretende potenciar como punto de recogida.

Finalmente, ha querido poner al canal en su dimensión real. La penetración en nuestras ventas es de entre el 1,5 y el 2,5%, mientras que en el mercado español es del 1,9%. El crecimiento es importante, pero las cifras aún son pequeñas", ha dicho.