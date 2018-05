Los días de trabajo perdidos por huelgas suben más del 50% en 2017

Los salarios tuvieron que hacerle un hueco amplio al feminismo el Primero de Mayo. Pero la advertencia de los líderes sindicales sobre sueldos fue clara. “O hay reparto [de riqueza] y justicia social o hay conflicto social garantizado”, clamó Unai Sordo, de CC OO. “Este año no va a pasar como el pasado, no nos vamos a levantar de la mesa sin más [si no hay acuerdo]. Habrá movilizaciones crecientes, tantas como los trabajadores crean necesarias para empezar a repartir la riqueza”, abundó Pepe Álvarez, de UGT.

Pero ese conflicto ya empezó a crecer en 2017. El año pasado unos 95.000 trabajadores perdieron casi 250.000 jornadas de trabajo por protestas laborales “derivados del proceso de negociación colectiva”. La traducción de esa expresión que recoge la estadística del Ministerio de Empleo es que son causadas por desacuerdos en la negociación de convenios, es decir, en el escenario donde se disputan los salarios y su evolución.

Esas casi 250.000 jornadas perdidas suponen un 171% más que en 2016 y representan el 42% del total, frente al 23,7% del año anterior. La evolución fue mayor si se mide el conflicto de esta naturaleza por el número de participantes, un 235,4% más, y menos si se hace por convocatorias (729).

“Ante una salida claramente desigual de la crisis, se está introduciendo este elemento de más conflictividad”, confirma Pere Beneyto, profesor de sociología laboral de la Universitat de València.



A pesar de estos aumentos significativos, cuando se analizan las series históricas se concluye que la conflictividad laboral en España todavía se mantiene en niveles históricamente bajos, solo se perdieron menos jornadas por huelgas en 2016, 2015 y 2011. Así que también puede apuntarse que para llegar a que se perciba en el día a día ese “conflicto social garantizado” estos números tendrían que crecer mucho.

Todas estas cifras corresponden al balance final de 2017. Acabando abril se publicaron los datos de enero, que muestran que las jornadas perdidas siguen creciendo. En cambio, baja el número de participantes. En todo caso, esos primeros números corresponden solo a un mes y es pronto para saber si se va a mantener la tendencia este ejercicio.