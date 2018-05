El feminismo y los salarios marcan las manifestaciones del Primero de Mayo

El feminismo y la igualdad entre hombres y mujeres va ganando espacios a marchas forzadas en 2018. Esta vez ha sido en el Primero de Mayo: la tradicional fecha en que los sindicatos sacan a la calle sus principales reivindicaciones. “Esto ya no va a ser nunca como fue”, ha apuntado Unai Sordo, líder de CC OO, antes de criticar la sentencia contra La Manada. También su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, ha hablado de “infame sentencia”. La igualdad era la primera reivindicación del lema este año y ha comenzado hasta en la ropa. El morado, color feminista, en alguna de las prendas era casi obligatorio en una manifestación de baja asistencia (en Madrid coincide con el puente que se alarga mañana, ya que el 2 de mayo es festivo en la comunidad), aunque los organizadores han hablado de 50.000 asistentes.

Para este Primero de Mayo había convocadas manifestaciones en más de 70 ciudades españolas, incluyendo las 50 capitales de provincia. La marcha central ha discurrido por Madrid bajo el lema Tiempo de ganar: Igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas. No es, desde luego, la primera vez que aparece la igualdad en esta fecha. Pero esta vez, tras las críticas que recibieron los sindicatos mayoritarios de buena parte del movimiento feminista por convocar solo un paro de dos horas y no una huelga general el pasado 8 de marzo, ha estado más presente que en años anteriores. También han estado muy presentes los salarios, lógicamente, el tema más habitual de estas celebraciones.

"La opción del no acuerdo salarial no es una opción pacífica", ha dicho Sordo en la rueda de prensa previa a la manifestación del Primero de mayo, dirigiéndose a la patronal CEOE, con quien mantienen negociaciones sobre los aumentos de sueldos este año. “No puede ser que las empresas ganen 36.000 millones más y los salarios más bajos no suban”, ha continuado. También Pepe Álvarez ha advertido a los empresarios de que habrá movilizaciones si no hay acuerdo: “Este año no nos vamos a levantar de la mesa sin más. Habrá movilizaciones crecientes. No es posible continuar con el desajuste entre beneficios empresariales y los beneficios que reciben los trabajadores y la negociación colectiva”.

En Madrid, donde la marcha acababa en la Puerta del Sol, el tiempo acompañó, tras varios días de lluvias, y en la marcha, aunque dominada por las pancartas de UGT, CC OO y otras centrales sindicales, se mezclaron reivindicaciones laborales de todo tipo. Grupos de jubilados reivindicaban "pensiones dignas". Los trabajadores de teatro de La Zarzuela iniciaron su protesta cantando por sus derechos el 1 de Mayo. "Somos los trabajadores que el ministro quiere privatizar", coreaban con una letra adaptada de la zarzuela El Bateo, declarándose en huelga "por necesidad". Representantes de empresas que han sufrido ajustes de plantilla en los últimos meses. Y hasta un grupo de civiles que pedía "un futuro en las fuerzas armadas" y exigía mejores condiciones laborales en se manifiesta en nombre de "los militares, que no pueden manifestarse".

La secretaria de las Mujeres de CC OO Madrid, Pilar Morales, y la secretaria de igualdad de UGT Madrid, Ana Sánchez de la Coba, fueron las encargadas hoy (en lugar de los líderes de Madrid) de realizar los discursos de cierre a la marcha de la capital, en señal de apoyo al movimiento feminista como clave reivindicativa de este año. Morales ha lamentado la baja dotación para combatir la violencia de género y ha dedicado la manifestación a las mujeres "que ya no pueden manifestarse" porque "las han asesinado". La responsable de UGT ha recordado que las mujeres tienen mayores índices de pobreza. "Queremos mujeres que nos representen en puestos de responsabilidad", ha exigido.

Pancarta contra la sentencia de La Manada en la manifestación del 1 de Mayo en Barcelona. GTRES

No es no en Barcelona

Con el telón de fondo de la división interna en CC OO y UGT a causa del proceso independentista, las grandes centrales sindicales realizaron una marcha en Barcelona también con la protesta feminista como protagonista. La cabecera de la manifestación estuvo presidida por una decena de mujeres que portaban una pancarta contra la sentencia del caso de La Manada: “No es abuso, es violación. #NoEsNo”, rezaba el cartel. Las reivindicaciones laborales quedaron relegadas por las consignas feministas que se corearon a lo largo de una marcha de Barcelona. “Fuera la justicia patriarcal” o “No es no” fueron los cánticos más repetidos por las miles de personas congregadas en Barcelona. Según la organización, 30.000 personas participaron en la marcha. La Guardia Urbana redujo la cifra a 10.000 personas sumando las tres manifestaciones convocadas durante la mañana (CGT y USOC montaron sus propias concentraciones).

Aunque las demandas feministas capitalizaron la manifestación —los líderes sindicales también mostraron su rechazo a la polémica sentencia judicial—, CC OO y UGT se enfrentaban este 1 de mayo a una marcha muy politizada. En la calle aún coleaba el cisma interno que han sufrido las dos centrales sindicales por la decisión de las secciones catalanas de convocar, junto a varias entidades independentistas, una polémica manifestación para pedir la liberación de los líderes independentistas encarcelados. “Es tiempo de puentes y de diálogo. Los puentes que ahora critican, algún día serán reconocidos. Nos quieren separar por la lengua que hablamos, por lo que votamos, por el origen, por nuestro trabajo… Y esta división es la que crea la fractura que quieren situar algunos mientras ellos aumentan los beneficios empresariales y hacen políticas de recortes”, ha dicho Camil Ros, secretario general de UGT en Catalunya. Tanto Ros como Javier Pacheco, secretario general de CC OO Catalunya, han apelado al consenso y al diálogo en la comunidad. “La ciudadanía sabrá entender que lo que hace falta en Cataluña es más democracia, más puentes y no más confrontación y enquistamiento de la situación política”, ha indicado Pacheco.

Ros ha dejado caer también la posibilidad de una eventual huelga general. “Es necesario cambiar el gobierno del PP desde las movilizaciones y, si es necesario, con una huelga general”, ha dicho durante su discurso. Previamente, el líder de UGT había anunciado que este 1 de mayo “será clave para ir hacia una gran movilización general de respuesta a las políticas del PP y de la patronal”.

10.000 manifestantes en Valencia

En las principales ciudades de la Comunidad Valenciana, miles de personas se han manifestado contra la precariedad laboral y en defensa de mayores salarios y pensiones dignas. En Valencia, unas 10.000 personas, según los organizadores, se han sumado a la marcha unitaria convocada por UGT-PV, CC OO-PV o la Intersindical Valenciana.

La marcha de Valencia ha contado con amplio apoyo de los altos cargos del Gobierno valenciano. El presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, la vicepresidenta, Mónica Oltra (Compromís), y representantes de Podem se han sumado a las reivindicaciones sindicales, que han incluido además una financiación autonómica justa para los valencianos. “Estamos comprometidos con la dignidad del trabajo", ha asegurado Puig, que ha criticado la última reforma laboral.

A lo largo del acto conmemorativo del Día del Trabajo, los asistentes han coreado repetidas veces lemas contra la violencia machista como “No es no” o “Si tocan a una, tocan a todas” y “Yo si te creo”, así como duras críticas a la sentencia hecha pública recientemente sobre el caso de La Manada.