Los jueces canarios anulan el pacto salarial de un hotel porque era sexista

Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Canarias han vuelto a anular un pacto salarial suscrito entre un hotel del sur de Tenerife y el comité de empresa de la compañía. Este tipo de acuerdos son obligatorios según establece el convenio provincial de hostelería, pero es el tercero que echan abajo los magistrados canarios por incluir condiciones sexistas, apunta en un comunicado, sindicato denunciante. De nuevo, las labores con más presencia de mujeres, como las camareras de piso, estaba peor retribuido.

Para el tribunal, según destaca CC OO —que ha sido el que ha distribuido la sentencia— “no se justifican las diferencias de importe entre categorías del mismo grupo dado que las cuantías previstas para las camareras de pisos (100% mujeres) son muy inferiores" a las de otras categoría en las que hay menos mujeres trabajando. Por ejemplo, entre los cocineros, las mujeres son el 21%, y entre los camareros, el 35%. "Sube el porcentaje de empleadas en categorías más bajas como ayudantes de cocinas (66%) y ayudantes de camarero (53%)".

Con este decisión, subraya la central que "es la tercera vez que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula un plus de productividad por discriminar al colectivo de camareras de piso".

Los pluses y complementos salariales son uno de los principales factores en la generación de la brecha salarial. De hecho, según un estudio del sindicato denunciante presentado en las vísperas del 8 de Marzo, las mujeres ganan un 44% menos que los hombres si se toma solo los complementos. La brecha mengua hasta el 30% cuando se tienen en cuenta todos los elementos de las retribuciones (salario base, complementos).

Las mujeres, infravaloradas

Sobre el pacto concreto, firmado por la empresa y el sindicato canario SB, la federación de servicios de CC OO apunta que en su opinión "de estos hechos se infiere que existe una infravaloración del trabajo de las mujeres". Otro elemento es que "el tribunal aprecia que la regulación del plus es opaca y que las razones que aducen los demandados para justificar las cuantías del mismo no tiene que ver con la productividad al referirse a cualidades personales de los trabajadores (conocimiento de idiomas, formación, etc.), o a circunstancias de la prestación del servicio (turnicidad, trabajo en tardes, etc.)".

CCOO recuerda que este es uno de los 40 casos de discriminación salarial por razón de género que ha detectado en hoteles del sur de Tenerife. Asimismo reitera su compromiso por la lucha para acabar con la brecha de género.