IAG compra el 4,6% de Norwegian y estudia lanzar una opa sobre el 100%

IAG, el holding que agrupa a Iberia, British Airways y Level, ha comunicado este jueves que estudia lanzar una opa sobre Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian), de la que ya ha adquirido una participación del 4,61%. Las acciones de la aerolínea noruega de bajo coste se han disparado en Bolsa más de un 20%, según ha comunicado hoy el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En su comunicado, IAG señala que "considera que Norwegian es una inversión atractiva" y ha adquirido una "inversión minoritaria" del 4,61% en dicha compañía "destinada a establecer una posición desde la cual iniciar conversaciones con Norwegian, incluyendo la posibilidad de formular una oferta de adquisición sobre la totalidad" de la aerolínea.

No obstante, IAG aclara que hasta la fecha no ha tenido conversaciones para esa posible operación, no se ha tomado "ninguna decisión sobre la formulación de una oferta de adquisición en este momento y que no existe certeza sobre si se llegará a tomar tal decisión".

Por su parte, Norwegian señaló que "no tenía conocimiento previo" de la adquisición del 4,6% de su capital por parte de IAG, antes de que esta comunicara a media mañana de hoy esta compra al regulador.

La aerolínea escandinava añadió que "no ha entablado discusión o diálogo alguno con IAG acerca de dicho asunto"m aunque a continuación indica que "el interés de IAG en la compañía confirma la sostenibilidad y el potencial de nuestro modelo de negocio y de nuestro crecimiento global".

Competencia con Level

El movimiento de IAG ha supuesto una sorpresa para el mercado teniendo en cuenta que Norwegian compite directamente tanto con Level como con Vueling, ambas marcas del grupo británico. De hecho, IAG lanzó Level en junio del año pasado para hacer frente a la aerolínea noruega en el mercado de los vuelos de bajo coste de largo radio.

La competencia feroz entre ambas aerolíneas está focalizada en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. Norwegian ofrece 17 frecuencias semanales (34 vuelos, 17 por sentido), entre Barcelona y los destinos estadounidenses de Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y Miami.

Norwegian ha experimentado una fuerte expansión en los últimos años lo que le ha supuesto un esfuerzo financiero adicional. En 2017, registró unas pérdidas netas en 2017 de 299 millones de coronas noruegas (30,77 millones de euros), frente al beneficio de 1.135 millones de coronas (116,8 millones de euros) que obtuvo en el ejercicio anterior. La aerolínea de bajo coste escandinava atribuyó este resultado negativo precisamente al esfuerzo por la expansión con la compra de 32 aviones, la contratación de 2.000 empleados y la apertura de nuevas rutas de largo radio