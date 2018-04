La Semana Santa impulsa el empleo en marzo con 140.000 nuevos afiliados

Marzo ha cumplido su tradicional papel en el estacional mercado laboral español. Suele ser el mes en que se inaugura la buena época para el empleo. Y así ha sido en 2018, con la ayuda de una Semana Santa que este año ha caído casi toda en el mes pasado. La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 138.573 afiliados. Con este incremento, ha superado los 18,5 millones de cotizantes con empleo por primera vez desde diciembre de 2008. También ha bajado el paro registrado, ha caído en 47.697 personas y se ha situado en 3,4 millones, según el Ministerio de Empleo.

El empuje de la Semana Santa se aprecia cuando se observa la afiliación en la rama de la hostelería, que ha contado con 58.612 nuevos cotizantes en el régimen general y 3.652 entre los autónomos. Es decir, entre ambos regímenes han sumado más de 60.000 afiliados. A mucha distancia, aparece la educación.

Los datos divulgados por Empleo certifican que la tendencia de fuerte recuperación del mercado laboral español se mantiene. Es verdad, que el ritmo se ha frenado ligeramente, algo que se aprecia si se observa el incremento anual de la afiliación, un 3,31%, un porcentaje ligeramente por debajo del año anterior.

Por comunidades, el número de afiliados subió en casi todas las autonomías, excepto en Castilla-La Mancha. Donde más aumentó fue en Cataluña y en Baleares, con 28.918 y 25.445 nuevos empleos.

Uno de los datos a destacar el pasado marzo fue el de contratación de marzo, cuando inusualmente cayó el número de compromisos firmados respecto al mismo mes del año anterior. En 2018 han sido 1.646.846. Esto hizo que en el cómputo global del primer trimestre el incremento apenas haya sido del 2,6%. Este se debe sobre todo a que este año se está frenando la contratación temporal.

Por su parte, la contratación indefinida está mostrando mayor vigor, pues está creciendo por encima de los dos dígitos en los tres primeros meses de 2018. No obstante, este tipo de contratos no implica estabilidad en el empleo, como han demostrado un estudio reciente de tres economistas, que han puesto de relieve que el 40% de contratos fijos no llega a cumplir el año.