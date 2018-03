Ser más humano en la era digital puede conseguirte un empleo

Hace unos años proliferaron los cursos de ‘Finanzas para no financieros’, que buscaban dotar de unas mínimas nociones sobre los números de la empresa a los profanos en la materia. Siguiendo ese modelo, la escuela Factoría Cultural ha creado el programa ‘Digitalización para no digitales’. “Siempre que intentas aprender algo nuevo, si hay alguien que te lo sabe explicar huyendo de tecnicismos y ayudándote a orientar esta digitalización a tus verdaderas necesidades, la curva de aprendizaje es mucho menor”, destaca Cristina Arroyo, su responsable de Formación. Uno de los obstáculos con los que suelen toparse los extranjeros digitales es su dificultad para encontrarle un sentido global a todo el proceso. “Muchas veces nos empeñamos en utilizar una aplicación o dispositivo sin que haya definida una estrategia por detrás. Pero el uso en sí mismo no aporta ningún beneficio si no sirve a un propósito determinado”, El objetivo final del programa, insiste Arroyo, es “traducir la tecnología a un idioma entendible por los no tecnólogos”