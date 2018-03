Abengoa cierra la venta del 25% de Atlantica Yield con una plusvalía de 88 millones

Abengoa ha cerrado este viernes la venta del 25% de su filial estadounidense Atlantica Yield a la empresa canadiense Algonquin Power & Utilities por 607,57 millones de dólares (unos 494 millones de euros). Con esta operación, la compañía ingeriera ha obtenido una plusvalía de 88 millones de euros, según lo ha comunicado en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De la cantidad total de la venta, Abengoa destinará unos 415 millones de euros a la devolución de créditos suscritos en el marco del plan de refinanciación de la compañía, que eludió el concurso de acreedores tras llegar a un acuerdo con los bancos acreedores. La compañía, que tenía un 41,5% del capital de Atlantica Yield, se queda con un 16,5 % sobre el que Algonquin tiene una opción de compra, sujeta a la autorización del Departamento de Energía de Estados Unidos, a ejecutar antes del 31 de marzo, pero si no lo hiciera el grupo de ingeniería y energía venderá ese porcentaje a otros inversores interesados.

La venta del 25% de Atlantica Yield a la compañía de energía canadiense supone también el nacimiento de una sociedad para el desarrollo internacional y la construcción de infraestructuras de energía y agua, Abengoa-Algonquin Global Energy Solutions (AAGES), que ya ha presentado su primera oferta para desarrollar una línea de transmisión en Perú, ha informado el grupo de ingeniería en la presentación de sus resultados de 2017.

Atlantica Yield tuvo unas pérdidas en 2017 de 111,8 millones de dólares (unos 91 millones de euros) por la reforma fiscal en Estados Unidos, muy por encima de los 4,8 millones de dólares (unos 4 millones de euros) que perdió en 2016, aunque incrementó en un 2 % su beneficio bruto de explotación (ebitda) y mejoró sus ingresos un 4 % con respecto al año anterior.

Creación de una nueva compañía

En el contexto de la operación, los dos grupos firmaron un acuerdo estratégico mediante el que, entre otros aspectos, se comprometieron a la constitución de una nueva compañía cuyo objetivo sería el desarrollo internacional y la construcción de infraestructuras de energía y agua: Abengoa-Algonquin Global Energy Solutions (AAGES).

La creación de esta sociedad, que ahora se hace efectiva, supone nuevas oportunidades para Abengoa, ya que ésta dispondrá de derechos exclusivos para desarrollar tanto la ingeniería y construcción (EPC) como la Operación y Mantenimiento (O&M) de todos los proyectos que desarrolle AAGES, así como un derecho preferente para el 'EPC' del resto de proyectos que desarrolle APUC.

Asimismo, esta alianza permite acelerar la construcción y venta de activos concesionales de Abengoa a Atlantica Yield, actualmente bajo los acuerdos ROFOs (Right of First Offer) existentes entre ambos, lo que supone otro paso más en el plan de desinversiones de Abengoa.