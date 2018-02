Exoesqueletos para producir coches

Hospitales, astilleros, empresas de logística y de construcción. Además de las fábricas de coches, son los principales clientes comerciales de la naciente industria del exoesqueleto japonesa, surcoreana, estadounidense y europea. Un sector tan en pañales que hasta el año pasado la organización de estandarización mundial ASTM ni siquiera había empezado a trabajar en especificaciones y regulaciones.

La contratista del Ejército estadounidense Lockheed Martin es una de las que se han subido al carro fabricando exoesqueletos de uso industrial en directa competencia con los de la startup californiana Ekso Bionics, que además de los industriales diseña prototipos para mejorar la vida de personas con discapacidades motoras. El mismo sector en el que la surcoreana Hyundai ha desarrollado unas innovadoras ‘piernas exteriores’ que permiten a los parapléjicos volver a caminar.

El cambio que los exoesqueletos prometen para la vida de los parapléjicos es tan radical como el que podrían traer a toda la industria manufacturera. Como dice la columnista de The Financial Times Maija Palmer, eliminar la fuerza como una ventaja competitiva de los hombres jóvenes podría abrir la puerta de trabajos con mucha demanda física a personas de más edad o a mujeres. “Incluso yo, una mujer de 1,57 metros, podría plantearme una carrera en la construcción si en el periódico no me va bien”, escribió.