‘The New York Times’ crece en ventas gracias a la subida de las suscripciones

Rascacielos sede el The New York Times en Manhattan

El sólido crecimiento del negocio digital permitió al grupo editor del The New York Times cerrar el ejercicio con unos ingresos de 1.675 millones de dólares. Representa un incremento de las ventas de casi el 8% cuando se compara con 2016. Este aumento en la facturación, sin embargo, no evitó que el beneficio de la compañía se desplomara un 70% y quedara reducido a algo menos de siete millones.

Las suscripciones superaron el año pasado los 1.000 millones en ingresos, de los que 600 millones corresponden a sus servicios digitales. Es un incremento anual del 14,5% en la cifra de negocio que genera a través de lo que pagan sus abonados. Este sólido crecimiento le permite compensar la caída en las ventas de su edición impresa. Los ingresos por publicidad cayeron entre tanto un 4%.

El Times tiene 2,6 millones de abonados al digital. Estos productos experimentaron un incremento de los ingresos del 51% en el cuarto trimestre comparado con el mismo periodo de 2016. Se atribuye en gran medida al efecto que tuvo la llegada de Donald Trump a la presidencia. El rotativo lanzó una agresiva campaña de promoción para atraer lectores, lo que al mismo tiempo le llevó a elevar costes operativos.

El cuarto trimestre fiscal muestra así unas pérdidas de 58 millones, que contrastan con una ganancia de 40 millones un año antes. Pese a ello, las acciones de la compañía se apreciaron un 10% en la apertura de Wall Street y suma un 60% en el año. Los inversores se fijan en detalles como que la publicidad digital creció un 8,5% en el trimestre y representan ya más del 45% de los ingresos publicitarios.

Mark Thompson, su consejero delegado, explicó en la presentación de los resultados que la publicidad representa actualmente una tercera parte de los ingresos totales de la compañía. También indicó que está viendo que un importante número de suscriptores mantiene los abonos una vez que expiran las promociones. "Seguiremos invirtiendo en esta área para ampliar nuestra base de suscriptores", indicó.