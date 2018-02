Colonial logra apoyo suficiente a su opa para quedarse con Axiare

Colonial ya tiene vía libre para lograr el control absoluto de la socimi Axiare. Según ha informado este viernes en un hecho relevante a la CNMV, la inmobiliaria catalana ha conseguido hacerse con el 87% del capital de la sociedad de inversión inmobiliaria tras lanzar una opa el pasado 13 de noviembre, que ha sido aceptada por un porcentaje mayoritario de los accionistas a los que iba dirigida. Con Axiare, Colonial forma un gigante inmobiliario con cerca de 10.000 millones de euros en activos inmobiliarios.

Cuando Colonial lanzó la oferta por Axiare, en realidad ya controlaba casi el 29% de la socimi. Lanzó la oferta sobre el otro 71,2% de capital que no poseía (56,3 millones de acciones), a un precio de 18,50 euros por acción, lo que suponía valorar Axiare en 1.460 millones. La oferta estaba condicionada a que fuera aceptada por la mitad más una de las acciones a las que iba dirigida.

Finalmente, como ha comunicado a la CNMV, la oferta ha sido "aceptada por accionistas de Axiare titulares de 45.912.569 acciones, lo que representa un 81,55% de las acciones a las que se dirigió la Oferta", que equivalen al 58% del capital total. Así, sumando ese 58% con el 29% que ya tenía, ahora es dueña del 86,86% de Axiare.

Con Axiare, Colonial, que ya es uno de los grandes nombres del sector inmobiliario en España, con una capitalización bursátil de 3.900 millones y activos inmobiliarios de más de de 8.000, consigue un tamaño que hoy por hoy solo supera Merlin Properties (5.400 millones de capitalización), en un sector de gran competencia en el que, desde hace cinco años, han florecido las socimis, dedicadas a la adquisición de inmuebles, principalmente de uso terciario (oficinas, hoteles, centros logísticos...) para alquilarlos. Tienen un régimen especial y ventajas fiscales para sus inversores. De hecho, Colonial se convirtió en una a mediados del año pasado.

Según anunció Colonial en el momento de lanzar la opa, la operación se realizaría mediante un préstamo de unos 800 millones de euros más una amplicación de capital de 250 millones a la que se comprometieron a acudir los principales accionistas del consejo de administración. No obstante, como finalmente no se ha logrado el sí de los 56,3 millones de acciones sino de 45.912.569, el montante de la operación ascendería a 849,4 millones de euros y la inmobiliaria no ha especificado cómo va a financiarlo. Según informó en su día a la CNMV, la idea, tras hacerse con el 100% de Axiare, era fusionar ambas sociedades.

Cuando se culmine la opa, el negocio en España de Colonial, que tiene propiedades valoradas en 8.250 millones en Madrid, Barcelona y París, pasará del 31% al 42%.