La Federación de Músicos de EE UU sale en defensa de Bruce Springsteen tras los ataques de Trump llamando al boicot contra el cantante

La Federación de Músicos de Estados Unidos ha salido en defensa de uno de sus integrantes más emblemáticos, Bruce Springsteen, después de que el presidente Donald Trump arremetiera contra el artista y alentara a sus seguidores a boicotear sus conciertos. El conflicto se produce en un contexto de creciente tensión política y cultural en Estados Unidos, donde figuras públicas del mundo del entretenimiento han tomado posturas cada vez más visibles frente a la actualidad política.

En un comunicado conjunto, los líderes sindicales Dan Point y Marc Sazer expresaron su rechazo a los ataques dirigidos contra Springsteen. “No podemos permanecer en silencio mientras uno de nuestros miembros más célebres es señalado y atacado personalmente por el presidente de los Estados Unidos”, afirmaron. Ambos dirigentes subrayan que la organización tiene un compromiso firme con la defensa de sus afiliados, especialmente cuando se trata de su derecho a la libertad de expresión.

La polémica estalló coincidiendo con el inicio de la nueva gira del músico, titulada Land of Hope and Dreams, que arrancó en Mineápolis, una ciudad marcada recientemente por tensiones sociales relacionadas con la política migratoria. Durante su primera actuación, Springsteen aprovechó el escenario para lanzar duras críticas contra la actual administración. En su discurso, defendió valores como la democracia, la Constitución y lo que describió como la “promesa sagrada” de Estados Unidos, al tiempo que calificó al gobierno de corrupto, incompetente y divisivo.

Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata de Trump, quien, a través de su red social, pidió a sus seguidores del movimiento MAGA que evitaran asistir a los conciertos del artista. El mandatario utilizó un tono despectivo, acusando al cantante de sufrir el llamado “Síndrome de Delirio Anti-Trump” (TDS), un término utilizado por algunos sectores para desacreditar a críticos del expresidente. Además, lo calificó como un “perdedor total” y cuestionó su relevancia, insistiendo en que sus opiniones responden a una animadversión personal más que a un análisis político.

La respuesta de la Federación de Músicos no solo defendió a Springsteen como artista, sino también como figura cultural: en su comunicado, Point y Sazer destacaron que el cantante ha sido durante décadas “la voz de la clase trabajadora” y un símbolo de la resiliencia estadounidense. Y recordaron que su obra, desde álbumes como Nebraska hasta Born to Run, ha abordado temas sociales, desigualdad y abuso de poder, consolidándolo como un referente dentro y fuera de Estados Unidos.

Asimismo, la organización enfatizó que los músicos, como cualquier ciudadano, tienen derecho a expresar sus opiniones políticas sin temor a represalias o campañas de descrédito. “Nos solidarizamos plenamente con Bruce y con todos los miembros que utilizan su plataforma para expresar su conciencia”, señalaron.

En el marco de esta gira, que incluirá unas 20 presentaciones en distintas ciudades, entre ellas Nueva York, Springsteen también hizo un llamado a la unidad, e invitó al público a elegir “la esperanza sobre el miedo, la democracia sobre el autoritarismo y la paz sobre la guerra”, en un mensaje que refuerza el tono político y social de sus recientes intervenciones.