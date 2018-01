El director general de CaixaBank se disculpa por decir que los desahucios son “una leyenda urbana”

El director general de Negocio de Caixabank, Juan Antonio Alcaraz, ha lamentado este miércoles "profundamente" sus declaraciones de la semana pasada en las que aseguró que los desahucios son una leyenda urbana y ha pedido disculpas por esas palabras. Durante su participación en unas jornadas organizadas por Iese, Alcaraz dijo que los desahucios forman parte de la leyenda urbana y que el asunto de las cláusulas suelo fue utilizado para que las entidades financieras pagaran parte de la crisis.

"Me retracto pública y sinceramente de mis palabras y quisiera pedir disculpas a todas aquellas personas que se han podido sentir ofendidas", ha asegurado Alcaraz. "Quienes me conocen, saben muy bien que lo que dije no es lo que pienso ni refleja mi forma de ver las cosas, y lo siento", ha añadido el director general de Negocio del banco. "Siento de verdad unas declaraciones que han sido desafortunadas en todos sus términos y que en absoluto se corresponden con lo que pienso ni con mis actuaciones profesionales a lo largo de 30 años de trayectoria en el sector, ni tampoco con los valores y el modelo de gestión de nuestra entidad", dice Alcaraz.

El directivo recuerda que el acceso de todas las personas a una vivienda digna ha sido siempre una de las prioridades de Caixabank y que esa entidad tiene por norma tratar de evitar cualquier situación de desahucio, para lo cual aplica criterios de flexibilidad en las reestructuraciones del crédito y atención a la situación personal de cada cliente. Todo ello con el objetivo de evitar siempre el procedimiento judicial y el desahucio, que es un compromiso firme que complementa la labor de la Obra Social de La Caixa, que cuenta con más de 33.000 viviendas sociales para colectivos con dificultades, ha concluido.

Las disculpas de Alcaraz han coincidido con la divulgación de una carta que le ha dirigido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en la que le invita a acudir a sus reuniones y a "escuchar la voz de las familias que llegan desesperadas porque han recibido una orden de desahucio que de legendaria no tiene nada", y a "tener el valor de decirnos a las víctimas que los desahucios no han sido, no son, más que una leyenda urbana".