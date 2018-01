El BBVA cree que la legislación no está preparada para la irrupción de las nuevas tecnologías

El presidente del BBVA, Francisco González, comentó en el Foro de Davos que "probablemente la regulación no está preparada" para asimilar el enorme cambio que se avecina en la industria financiera. Preguntado por este nuevo contexto, marcado por la irrupción de las nuevas tecnologías -inteligencia artificial, blockchain o cadenas de bloques para garantizar transacciones por Internet- comentó que estos cambios han llegado sin que el marco regulador esté a punto.

González explicó que “estamos creando un nuevo orden mundial, estamos inmersos en la cuarta revolución industrial. Muchas cosas van a ser distintas. Y para aprovechar todo el potencial de las tecnologías es necesario tener una regulación adecuada para que aprovechemos todo en favor de todos. Eso significa probablemente una regulación, que yo llamo regulación 2.0, que trabaje mirando los intereses de consumidores, los riesgos sistémicos, la estabilidad financiera y, lógicamente, que apoye la innovación”, concluyó.

González es un veterano asistente al Foro Económico Mundial, que cada año reúne durante una semana a los principales dirigentes políticos y económicos en la pequeña localidad alpina. Sobre el proceso soberanista de Cataluña, al que se refirió el rey Felipe VI en su discurso de este miércoles, Francisco González fue rotundo: "nadie cree que Cataluña vaya a ser independiente". Aunque "se creó mucho ruido", todo ha quedado en "un viaje imposible, prometiendo cosas imposibles", ante lo que España ha reaccionado "dentro de la ley y de la Constitución". La situación es ahora muy clara, añadió, y todo el mundo sabe que "el Estado de derecho funciona y nadie cree que Cataluña vaya a ser independiente".

No bajar la guardia con el paro

Respecto al paro, animó a no bajar la guardia. La EPA ha revelado que el número de desempleados disminuyó en 471.000 personas en 2017, hasta las 3.766.700 personas, lo que dejó la tasa de paro en el 16,55 %, datos que no se veían en el mercado laboral desde 2008. Este "muy buen dato", que rebaja la tasa de desempleo en dos puntos porcentuales, no implica que se pueda bajar la guardia, sino que apunta a que hay que seguir con las reformas. Estos números solo pueden animar al país a "trabajar más y continuar con las reformas", entre otras cosas para reducir la temporalidad del empleo.

Por todo ello, añadió, desde Davos, España "se percibe bien", ya que ha sido "una referencia durante estos años", en los que ha crecido más que el resto de Europa; en conjunto se ha hecho un "muy buen trabajo desde el punto de vista económico", y sin duda el país va a seguir creciendo por encima de la media europea.

Respecto al BBVA, afirmó que se encuentra en "un momento excelente", tras varios años trabajando en la conversión digital. Este año, desveló, un 50 % de la clientela será digital, lo que en la práctica significa que "tienen más producto, más relación con el banco y están mucho más satisfechos. Por lo tanto, estamos liderando este movimiento en el mundo y ahora estamos ya ganando velocidad de crucero. Estamos muy contentos”, resumió.