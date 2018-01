Dancausa: “Bankinter no quiere ser una empresa digital sino un banco digitalizado”

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha afirmado que no quieren ser "una empresa digital, sino ser un banco digitalizado que ofrece cada vez mejores servicios on line a sus clientes y ser más eficientes". Con estas palabras se distancia de otros banqueros, como Francisco González, presidente del BBVA, que ha declarado en repetidas ocasiones su intención de asemejarse a “plataformas como Netflix o Amazon”.

Bankinter tiene un 91% de clientes digitales "y solo un 9% que van asiduamente a la oficina o utilizan la banca telefónica que, para nosotros, ya es un sistema tradicional. Invertimos mucho dinero en mejoras las plataformas tecnológicas, la banca móvil, la venta de hipotecas on line, pero siempre siendo un banco", afirmó Dancausa.

Bankinter obtuvo en 2017 un beneficio récord de 495,2 millones, lo que supone un incremento del 1% respecto al ejercicio anterior sustentado en el negocio de empresas (30% de los ingresos), banca comercial (28%) y Línea Directa Aseguradora (21%), según ha informado este jueves el banco. El banco resaltó que este año han compensado los 130 millones de resultados extraordinarios contabilizados en 2016 por el fondo de comercio (diferencia entre el precio pagado y el valor en libros de una empresa) obtenido por la compra de Barclays Portugal. En términos homogéneos, es decir, sin tener en cuenta dichos extraordinarios y atendiendo únicamente a los datos del negocio en España, el beneficio neto del grupo se incrementaría un 20,2%.



La primera ejecutiva subrayó que el banco es líder en rentabilidad, con un ROE, o rentabilidad sobre el capital invertido, del 12,6%, la más elevada entre los bancos cotizados. En parte, eso lo consiguen por el 35% de rentabilidad logrado con Línea Directa Aseguradora, filial de Bankinter.

Por lo que se refiere a la solvencia, la entidad cerró 2017 con una ratio de capital CET1 fully loaded del 11,46%, y del 11,83% en el CET 1 'phase in', seis puntos básicos más que en 2016 y "muy por

encima" de las exigencias del Banco Central Europeo (BCE) aplicables para Bankinter en 2018, que son del 7,125%, las menores de la banca española.

"No hay espacio para más fusiones"

En la rueda de prensa posterior, Dancausa comentó que tras la integración de Popular en Santander y de Banco Mare Nostrum (BMN) en Bankia, "ya no queda mucho espacio para mayores fusiones" en España, si bien ha señalado que no se puede descartar que haya integraciones transfronterizas. "La consolidación del sector está terminada, otra cosa es que queden flecos", señaló.

No obstante, rechazó que exista un "riesgo de oligopolio" en el panorama actual de los bancos del país y ha insistido en que "la competencia entre las entidades es enorme", teniendo en cuenta que pueden aparecer más, dado que ya no existe la "barrera de las oficinas".

Por otro lado, este banco figura como la entidad que menos veces rectifica en favor de sus clientes después de que el Banco de España dictamina que las quejas de los usuarios están justificadas. Según el último informe, solo en un 5% de los casos en los que el cliente tenía razón, Bankinter lo admitió. Esta actitud obliga a pleitear a los clientes. "Tendremos que revisar este asunto y mejorar si estamos en estas cifras", admitió la consejera delegada.

En cuanto a nuevas adquisiciones, la primera ejecutiva de Bankinter ha señalado que no tienen pensado acometer más compras, dado que la entidad se encuentra actualmente centrada en la "madurez" del negocio que adquirió a Barclays en 2016 en Portugal.

Sobre los acuerdos de utilización de los cajeros, Bankinter, que tiene una red escasa, espera firmar próximamente un acuerdo "muy bueno" que le permitirá disponer de "muchos más". Dancausa ha señalado también los distintos retos a los que se enfrenta el sector bancario este año procedentes de distintos ámbitos, como la regulación, los ingresos, los gastos, los litigios, la revolución tecnológica, la ciberseguridad y la incertidumbre política que se puede derivar de Cataluña.

"Las comisiones de investigación sirven para poco"

Preguntada por la comisión de investigación de la crisis financiera, Dancausa señaló este jueves que es "una más" y que, en general, "han demostrado que sirven para poco" aunque "hay que tenerlas". Sobre la propuesta del PSOE de impulsar un nuevo impuesto a la banca para financiar las pensiones, señaló que "no me gusta nada" que se hable de tributos por "ser alto, bajo, rubio o moreno". Además, recordó que "al final los impuestos los pagan los ciudadanos, hay que dejarse de falacias".

Recordó que "a la banca no se la rescató", por lo que eso no es una justificación para ponerle un impuesto. "Se rescató a una serie de cajas de ahorros gestionadas nefastamente por políticos, los bancos sanos como Bankinter hemos contribuido de forma fundamental a ese rescate", expuso. En este sentido, señaló que entraron en el capital del `banco malo' Sareb, algo que "no lo hubiéramos hecho nunca si no fuera un acto de solidaridad". En todo caso, Dancausa comentó que es necesario "revisar" el sistema de pensiones, hacer un diagnóstico de su déficit y poner soluciones

sostenibles.

Ante los retos de 2018, dijo esta "confiada" en que Bankinter podrá enfrentar los desafíos porque "somos suficientemente grandes para afrontarlos, pero suficientemente pequeños para ser ágiles y responder con rapidez a los cambios que se están produciendo en el entorno", añadió. Para este ejercicio dijo que sería "imperdonable" no registrar de nuevo un beneficio récord. "Cada año tiene que ser mejor que el anterior de forma consistente, recurrente y sostenida", apuntó.

La Bolsa alabó los resultados del banco, cuya cotización se disparó este jueves un 5,26% hasta máximos históricos. "La entidad ha superado las expectativas de beneficio gracias a una mejora del cobro de comisiones, margen de intereses, rentabilidad y morosidad. Ha gustado especialmente el aumento del 11,7% en el cobro de comisiones y la aportación del negocio de seguros Línea Directa", destacó la firma Self Trade.