Emirates da oxígeno al avión gigante de Airbus: encarga 36 aeronaves A380

La aerolínea Emirates acaba de anunciar un pedido de 36 aviones a Airbus del modelo A380 por un precio de catálogo de 16.000 millones de dólares (cerca de 13.100 millones de euros), según ha anunciado la propia empresa en un comunicado en página web. El anuncio llega pocos días después de que la compañía reconociera que la fabricación de esta aeronave gigante estaba en el aire, si Emirates no concretaba un pedido nuevo que seguían negociando. El anuncio de Emirates, por tanto, supondría un enorme balón de oxígeno para el modelo más grande del fabricante europeo. En concreto, hace un encargo firme de 16 aviones, ampliable a 20 más.

El pasado 15 de enero, Airbus presentó sus resultados de 2017: había conseguido, gracias a unos pedidos récords de los últimos dos meses del año, acabar como líder mundial por aviones encargados para los próximos años. Con 1.109 aviones reservados, superaba así a la estadounidense Boeing, que terminaba con 912 unidades. Sin embargo, las perspectivas del A380 empañó sus resultados: el futuro de este enorme avión estaba en duda, ante la falta de nuevas reservas.

el jefe comercial de Airbus, John Leahy, avanzó este lunes que si no llegan nuevos encargos, dejarán de fabricarlo. “Si no conseguimos cerrar el acuerdo con Emirates, tendremos que poner fin al programa”, señaló el ejecutivo. La empresa ha vendido 317 de estos aviones en el mundo, 142 de ellos, a Emirates. Lanzó el modelo en el año 2000 y en su configuración estándar permite transportar 500 pasajeros. Pero Airbus no lograba cerrar encargos importantes nuevos. Actualmente hay 95 pendientes de entrega.

Este jueves, sin embargo, Emirates ha anunciado el esperado encargo. Le comprará 36 de estas aeronaves gigantes, lo que supone asegurar su continuidad y una enorme carga de trabajo en fabricación para los próximos años.

"Los Airbus A380 adicionales se entregarán a Emirates a partir de 2020. Sumados a la flota de A380 de 101 aviones de la aerolínea y su cartera de pedidos actual para 41 aviones, este nuevo pedido lleva el compromiso de Emirates con el programa A380 a 178 aviones, por un valor de más de 60.000 millones de dólares (40.100 millones de euros)", explica Emirates en su comunicado. El consejero delegado Emirates, el jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, firmó el memorando de entendimiento (MOU) del encaro este jueves con John Leahy, ejecutivo de operaciones de Airbus, en la sede de la aerolínea en Dubái.