Acaba un año que ha basculado entre la recuperación económica y las convulsiones políticas por la crisis catalana (mal resuelta en las elecciones del jueves, a juzgar por el resultado) y ahora se presenta otro ejercicio que en el campo económico se precipita, según los analistas (bancos de inversión, gabinetes de estudios, agencias de calificación y otros actores), a una ola fusiones y adquisiciones que abarcará tanto el territorio nacional como el europeo y que viene impulsada por la necesidad de crecer de algunos grupos ante los avances tecnológicos y unos tipos de interés que se van a mantener bajos durante un tiempo. Un panorama, en definitiva, muy sugestivo en el que las entidades financieras tienen fijadas muchas epseranzas por su participación en la financiación.

En ese baile que se avecina va a cobrar una especial relevancia, según los citados especialistas, el sector de infraestructuras y concesiones, por delante del energético, servicios y bancario, sin olvidarse de otros como el inmobiliario, que vuelve a cobrar fuerza. En ese sentido, la primera operación que se vislumbra tiene asiento español y la protagonizarán, si no se tuercen las cosas, la firma concesionaria de autopistas Abertis, y la italiana Atlantia y la alemana Hochtief (controlada esta por la española ACS, que de esta forma volvería al sector concesionario y a la propia Abertis de la que fue fundadora junto a La Caixa) que pujan por ella.

En realidad, aunque su desenlace se meterá de lleno en 2018, esta ha sido la principal operación corporativa de 2017. La pelea se encuentra en estos momentos en una fase de tanteos en el centro del campo después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobara el pasado octubre la opa de Atlantia y, posteriormente, Hochtief presentara la opa competidora sobre la que el citado organismo debe decidir en próximas fechas (se prevé que lo haga la primera quincena de enero). Una vez dado ese paso, Atlantia tendrá la posibilidad de mejorar la oferta y, si las espadas siguen en alto, se llegara a la última fase de sobre cerrado en torno a marzo.

Esta misma semana, Atlantia ya dio otro paso al pedir la autorización que le exigían los ministerios de Fomento y Energía y a la que se resistía. Eso sí, deja abierta la puerta a acciones legales contra el Estado si no recibe permiso. Se ha planteado un enfrentamiento en el que el Ejecutivo no ha disimulado que no ve con buenos ojos la oferta italiana y no ha evitado en poner palos en las ruedas. La empresa italiana lanzó la opa en junio tras largas negociaciones con el grupo catalán, controlado por Criteria, brazo industrial de CaixaBank, con lo que parece que mantienen un acuerdo de control.

La exigencia se debe a que Abertis controla concesiones de autopistas y la firma de satélites Hispasat, que se consideran de interés nacional estratégico. La operación estaba condicionada a ese permiso que ya había pedido su competidor ACS. Por el camino se ha cruzado Hispasat, que tiene su propia historia. Abertia ya ha apalabrado con la francesa Eutelsat la compra del 33% para allanar el camino y luego venderselo a Red Eléctrica de España, que ya ha ofrecido más de 1.000 millones por la firma.

Pero hay vida más allá de Abertis y de esta guerra diplomática en la que se ven las caras dos viejos amigos como Isidro Fainé y Florentino Pérez. En ese punto aparece otra operación de difícil pronóstico como la oferta de fusión de la cadena de hoteles NH por parte de Barceló. El grupo mallorquín ostentaría el 60% de la empresa resultante y una mayoría en su órgano de administración, cosa que no parece convencer a los accionistas de NH: la china HNA, Hesperia y Oceanwood.

Y mientras estas cosas se concretan, se aventuran operaciones en el sector energético (sobre todo, eléctrico) sin que pase mucho tiempo. Todas las grandes eléctricas de Europa están ojo avizor, mirándose unas a otras, para sondear alianzas. Entre ellas parecen muy interesadas las principales compañías españolas (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa). Las propias empresas lo han reconocido y se basan en la necesidad de que las empresas afronten los cambios a que obliga el nuevo ordenamiento que se va a producir en el mundo energético con más músculo. En ese sentido, también hay que encuadrar la tendencia de las petroleras a entrar en el sector de las renovables, en parte empujadas por la evolución que se aventura en el sector.

Menos predecible parece el sector financiero, en el que no se descartan nuevas operaciones integradoras; pero que, al mismo tiempo, se retardan por causa de una regulación menos dinámica.