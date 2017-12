Los sindicatos no aceptan el ERE de Bankia con 2.510 bajas

La segunda reunión de los sindicatos con la dirección de Bankia constató que la entidad pública se mantiene en su ERE de 2.510 bajas con motivo de su fusión con BMN y que los sindicatos creen que es inaceptable. Del total, 1.118 corresponderían a la red comercial y otros 817 a los servicios centrales. La reestructuración también proyecta la salida de 375 empleados que actualmente se encuentran en excedencia voluntaria por la aplicación de otros ERE y que se incorporarán a partir de 2018, así como el recorte de otros 200 puestos de trabajo por efecto de la digitalización.

Según fuentes de UGT, han planteado condiciones similares a las 2013, cuando se marcharon unos 4.500 empleados tras la quiebra y nacionalización de Bankia. El 28 de diciembre seguirán las reuniones previas a la apertura oficial de negociaciones, pero existe fuerte malestar entre los representantes de los trabajadores.

El banco público planteó prejubilaciones a partir de los 57 años, sin especificar condiciones económicas, “aunque se pagaría una renta, descontando el desempleo, hasta los 63 años. La empresa no habla de cuantía de la prestación” afirma UGT. Estas condiciones “dinamitan cualquier opción real de voluntariedad y cualquier desvinculación por debajo de esa edad será un despido; es inaceptable”, apunta UGT. La empresa recalcó que este ERE afectará tanto a la plantilla de Bankia como de BMN.

También se anunció que dejarán sin efecto la retribución variable, que no se cobraría en 2018, y jornada partida en varios departamentos “con contraprestaciones muy escasas”, apunta UGT. También se quiere eliminar “los trienios por experiencia” y las indemnizaciones por movilidad geográfica se amplían a partir de 80 kilómetros. Ahora está en 25 kilómetros y los sindicatos piden que sea 35 kilómetros.

Para la plantilla no adscrita a horarios especiales se volvería al horario de convenio, volviendo a trabajar los jueves de invierno por la tarde: ahora en BMN no se trabaja los jueves tardes por Acuerdo Laboral. Se homologarán los salarios en número de pagas en el año 2024. “Esto no se puede considerar un acuerdo de homologación si no un acuerdo de humillación”, dice UGT.

Bankia y BMN cuentan conjuntamente con 17.531 empleados, por lo que el ajuste planteado supondría la salida del 14,32% de la plantilla de la sociedad resultante de la fusión de ambas entidades.