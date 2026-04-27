Davidovich cae ante el campeón Ruud y Tsitsipas termina con el sueño de Mérida en Madrid

Tras la fantástica sensación que dejó el madrileño Rafael Jódar en la madrugada de este lunes, cuando tumbó en la sesión nocturna al brasileño João Fonseca en la Manolo Santana para avanzar a octavos de final del Masters de Madrid, el tenis español ha visto este mediodía cómo los otros dos representantes que le quedaban en el cuadro masculino se iban directos para casa. El primero fue Alejandro Davidovich, muy inferior hoy al actual campeón del torneo, Casper Ruud (6-3 y 6-1, 1h 20m). El noruego, que ya había apeado en la ronda anterior a Jaume Munar, le pasó por encima y se enfrentará mañana en octavos con Stefanos Tsitsipas después de que el griego terminara también con la aventura del joven Daniel Mérida (6-4 y 6-2, 1h 8m) en la capital española.

Alejandro Davidovich, este lunes en la Manolo Santana durante su partido ante Casper Ruud. Europa Press Sports (Europa Press via Getty Images)

El tenista madrileño, de 21 años, selló la semana pasada en el barrio de San Fermín sus dos primeras victorias en un Masters 1000 ante Marco Trungelliti y Corentin Moutet, pero este lunes se quedó sin respuesta ante Tsitsipas tras arrancar bien pero desperdiciar tres bolas de rotura. En cuanto el griego le arrebató el servicio para ponerse 5-4 arriba con saque, se difuminó Mérida, un tenista con una derecha poderosa que con sus triunfos en Madrid entrará la próxima semana en el top-100 del circuito. “Es un sueño, pero bueno, yo siempre voy paso a paso. Ya estoy pensando en trabajar más y en alcanzar el siguiente nivel. Quiero ir subiendo cada vez más”, decía el alcalaíno hace tan solo unos días.

Las derrotas de Davidovich, que regresaba de una lesión, y de Mérida estaban en las quinielas. Ruud es el actual campeón del Masters, un terrícola consagrado con mucho currículum —además de ganar en Madrid, hizo dos finales en Roland Garros (2022 y 2023) y otra en Montecarlo (2024)— sobre la arcilla. “Estoy contento de poder competir, de estar en pista sin dolores. Obviamente, Casper es uno de los mejores jugadores de tierra y la verdad que hoy ha sabido jugarme a lo mejor por donde yo estaba más flojo”, valoró el malagueño en zona mixta. Davidovich, que ha incorporado recientemente a José Manuel Pepo Clavet a su equipo, habló también sobre su lesión: “Lo pasé mal. He estado tres semanas que estaba en una camilla sin poder entrenar. Entonces, no pongo excusa al partido de hoy, pero yo he intentado hacerlo mejor, sé que todavía me queda mucho entreno. Tengo ahora dos semanas para entrenar [de cara a Roma y Roland Garros]”.

El traspiés de Mérida también era previsible pese a que Tsitsipas es una estrella que en el último año y medio ha caído al puesto 80 del ranking ATP y que hace mucho tiempo que no da señales de aquel tenista que disputó dos finales de Grand Slam (Roland Garros 2021 y Open de Australia 2023) y que levantó el Masters de Maestros en 2019. La opción de que el madrileño forzara con su potente derecha el revés a una mano del griego y pudiera hacer mella por ahí había alimentado las posibilidades de una sorpresa en la Arantxa Sánchez Vicario.

Dani Mérida, este lunes en la Arantxa Sánchez Vicario durante su partido ante Stefanos Tsitsipas en el Masters de Madrid. Chema Moya (EFE)

Mérida, en cambio, no fue capaz de transformar las tres bolas de break que tuvo en el inicio del set mientras Tsitsipas fue poco a poco elevando su tenis. “Empecé bien, pero hoy fue un día difícil, no me encontraba muy bien. Él ha jugado bien también. Su juego me hace daño, y yo no he conseguido encontrarme en ningún momento”, contó después el alcalaíno. A pesar de la derrota, ha firmado una semana fantástica en Madrid: el próximo lunes ascenderá hasta el puesto 86 de la clasificación y se embolsará unos 46.000 euros por haber llegado a la tercera ronda, una cantidad muy relevante para un jugador que no hace tanto necesitó una ayuda de 50.000 euros de la Real Federación Española de Tenis (RFET) para continuar su progresión.

Tsitsipas, este lunes en la Arantxa Sánchez Vicario durante su partido ante Mérida en el Masters de Madrid. David Ramos (Getty Images)

“Estoy súper orgulloso de lo que he hecho. Me voy con muy buenas sensaciones, muy motivado para el siguiente torneo, y viéndome capacitado para poder competir en este tipo de torneos”, añadió Mérida. Él, junto a Martín Landaluce y Rafa Jódar —juega mañana sus primeros octavos de un Masters 1000 no antes de las 16.00 ante el checo Vit Kopriva—, componen la nueva hornada de talentos con los que contará el tenis español en los próximos años para acompañar a Carlos Alcaraz.

Sabalenka reacciona a tiempo

En el cuadro femenino, la número uno del mundo y actual campeona del Masters de Madrid, Aryna Sabalenka, reaccionó hoy a tiempo ante la japonesa Naomi Osaka (7-6(1), 3-6 y 2-6, 2h 20m) para avanzar a cuartos, donde se medirá el martes con la estadounidense Hailey Baptiste, que se deshizo de Belinda Bencic (6-1, (14)6-7 y 6-3, 2h 42m). La bielorrusa, que cumplirá 28 años el próximo 5 de mayo, tiene un idilio con Madrid, donde ha ganado ya tres veces (2021, 2023, 2025), las mismas que la checa Petra Kvitova. Si logra repetir título el próximo 2 de mayo, se convertirá en la primera mujer de la historia en alzar cuatro veces el trofeo en la Caja Mágica.