Gauff resiste al virus estomacal que causa estragos en la Caja Mágica y avanza a octavos: “Tras vomitar, me sentía con náuseas y cansada”

La número tres del mundo y actual subcampeona de Madrid tumba a Cirstea (4-6, 7-5 y 6-1) pese a los problemas que sufrió en pista por el patógeno que estos días ha obligado a Cilic, Swiatek, Keys y Samsonova a retirarse

Aguantó Coco Gauff este domingo el tenis de Sorana Cirstea (4-6, 7-5 y 6-1, 2h 21m), pero sobre todo resistió al virus estomacal que lleva una semana causando estragos en la Caja Mágica. La estadounidense, número tres del mundo y actual subcampeona del Masters de Madrid, sufrió durante su choque de dieciseisavos ante la rumana las consecuencias de un estado físico mermado por el patógeno que el sábado obligó a la polaca Iga Swiatek a abandonar su encuentro ante Ann Li y que estos últimos días ya impidió que Marin Cilic, Liudmilia Samsonova y Madison Keys saltaran a la pista. La imagen de Gauff en la Manolo Santana fue dura cuando se dirigió a vomitar en la silla de cambios y más tarde el médico le midió la presión y el oxígeno en la sangre. “Me desperté esta mañana, me sentía bien, a mitad del primer set empecé a sentir que iba a vomitar, y luego lo hice. Después me dieron unas pastillas, y eso me ayudó bastante. Tras vomitar, ya solo me sentía con náuseas y cansada”, explicó después la ganadora de dos grandes (US Open 2023 y Roland Garros 2025).

La temporada de Gauff, una tenista que sufre un problema grave con el servicio y las dobles faltas, es de momento decepcionante. La estadounidense cayó el mes pasado en la lucha por el título del WTA 1000 de Miami ante la dominadora del circuito y tres veces campeona en Madrid, Aryna Sabalenka, pero esa es hasta ahora su única final en un año en el que se despidió del Open de Australia en cuartos, llegó a semifinales en Dubái, no pasó de segunda ronda en Qatar ni del tercer escalón en Indian Wells.

El curso pasado, sin embargo, Gauff triunfó por primera vez en Roland Garros, ganó el Wuhan Open e hizo finales en Roma y en Madrid, donde cayó precisamente ante Sabalenka. Pese a no ser una especialista, logró sus mejores resultados en la tierra batida, donde ahora busca resurgir tras haber contratado al experto en biomecánica Gavin MacMillan para pulir su servicio y acabar con la tortura que suponen para ella los segundos saques. Ante Cirstea cometió hoy seis dobles faltas, pero su porcentaje de primeros fue del 72%. El pasado viernes, ante la francesa Leolila Jeanjean —número 126 del ranking— al fin logró dejar a cero los errores con el saque. En la final de Miami ante Sabalenka, en cambio, perdió siete puntos por sus dudas con el servicio, una cantidad impropia del tenis de élite y que le complica sobremanera competir los partidos ante las mejores jugadoras del circuito.

Gauff recibe atención médica este domingo en la Manolo Santana durante su partido ante Sorana Cirstea. Associated Press/LaPresse (APS)

Gauff tiene ahora ahora casi dos días para recuperarse antes de enfrentarse con Linda Noskova (13ª) en los octavos del torneo. La checa avanzó hoy de ronda sin ni siquiera jugar después de que su rival, la rusa Liudmila Samsonova, se retirara del Masters precisamente por el virus que está afectando a los tenistas. “Está circulando por la ciudad, creo que le pasó a algunos jugadores y después yo lo cogí de otro jugador que estaba enfermo y cuyo vestuario está cerca del mío. Es la primera vez que me pongo enferma, probablemente, desde que estoy en el circuito, así que tampoco estoy demasiado molesta, es lo que hay”, abundó este domingo Gauff.

Ella resistió hoy al virus, pero Swiatek, ganadora en Madrid en 2024, no pudo hacerlo ayer durante su partido ante la estadounidense Ann Li. “Los últimos días han sido bastante terribles. He pasado horas bien y otras muy mal. Estaré bien en un par de días, pero ahora mismo tengo cero energía. No estaba bien para jugar un partido de tenis”, se sinceró la ganadora de seis Grand Slams tras tener que retirarse. Tampoco el veterano Marin Cilic pudo disputar su choque el viernes ante João Fonseca. El brasileño se estrenará al fin esta noche en la Manolo Santana contra el madrileño Rafa Jódar, una de las sensaciones del torneo.