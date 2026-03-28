Sinner vence a Zverev y disputará la final del Masters de Miami contra Lehecka

A. C.

Cada vez más selectivo, lógicamente, Novak Djokovic repite una y otra vez que a pesar de que el 22 de mayo cumplirá 39 años, su deseo es “continuar muchos más”. Y no solo eso, sino que Nole recalca: “Quiero ganar, al menos, otro Grand Slam”. Para ello, el serbio debe cuidar todas y cada una de las maniobras.

Este año solo ha disputado nueve partidos, distribuidos en dos torneos, y esa será la dinámica seguramente de aquí al final. En Australia alcanzó la final —superado allí por Carlos Alcaraz— y en Indian Wells arrastró unas molestias en el hombro derecho que ahora le invitan a parar otra vez. Riesgos ceros, al parecer.

Según comunicó este viernes el torneo de Montecarlo, el balcánico no participará en la próxima edición, del 5 al 12 de abril. Se trata, pues, de la primera ausencia de Djokovic en el Principado desde 2011, cuando se vio obligado a renunciar debido a unas molestias en una rodilla.

Cabe recordar que, a diferencia de Miami, donde tampoco ha competido, el Masters de Montecarlo no es una cita obligatoria (mandatory, en el argot). Ahora, Djokovic deberá elegir cuándo reaparece para llegar en óptimas condiciones a Roland Garros, a partir del 24 de mayo.

En 2025 optó por Montecarlo, Madrid y Ginebra; es decir, no participó en Barcelona ni Roma, dentro del contexto de la gira. Pese a que apenas vaya a perder puntos —cedió a la primera en Mónaco—, el lunes será desbancado en la tercera posición del ranking por el alemán Zverev.

Por otra parte, David Goffin confirmó este viernes que al término de esta temporada se retirará. En el expediente del belga (35 años) constan triunfos contra Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal, y también contra Alcaraz —hace poco más de un año en Miami—. En 2017 llegó a ser el séptimo del mundo.