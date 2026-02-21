Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Fils en la final del torneo de Doha
El murciano gana ante el francés (6-2 y 6-1) su segundo trofeo del año tras alzar el Open de Australia, el primer Grand Slam del curso
Carlos Alcaraz ha pasado por encima de Arthur Fils en la final del torneo ATP 500 de Doha. El primer set comenzó de forma inmejorable para el tenista de El Palmar, que consiguió el break en el primer juego y defendió su primer servicio en blanco. Con 3-1 en el marcador, Alcaraz volvió a romper el saque del francés para dejar prácticamente sentenciada la primera manga. Finalmente defendió sus dos servicios y cerró el set con un contundente 6-2. En la segunda manga, Alcaraz fue una apisonadora. Rompió dos servicios consecutivos a Fils y defendió sus dos saques para ponerse 4-0 y dejar casi sentenciada la final. El número uno del mundo defendió su saque y volvió a romper el del francés para terminar el segundo set con 6-1. El murciano levanta con esta victoria su segundo trofeo del año tras llevarse el Open de Australia, el primer Grand Slam del curso y el único que tenía pendiente.
Nosotros nos despedimos por esta vez, no sin recordarles que en breves volveremos para contarles el mejor tenis. Reciban un cordial saludo.
Alcaraz suma su primer trofeo en Doha, convirtiéndose en el primer español en ganar el título de Roberto Bautista en 2022. Iguala el palmarés de Nadal, que lo ganó solo en una ocasión en 2014.
Fils ha estado siempre incómodo ante un Carlitos que ha sido todo lo contrario. Siempre encontró soluciones el español. Fils, por el contrario, estuvo lejos de su soltura habitual y pareció quedarse bloqueado ante el nivel de su oponente.
¡¡Victoria para Alcaraz!! Y muy plácida. Apenas una hora de juego para un 6-2 y un 6-1. Estuvo muy cómodo el murciano para alzarse con un nuevo título.
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Arthur Fils y consigue el punto
Arthur Fils estrella su golpe de derecha en la red
Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Arthur Fils y consigue el punto
Ace con el segundo servicio de Carlos Alcaraz, un saque plano que no puede devolver Arthur Fils
La contradejada de Arthur Fils se estrella en la red
Pequeña reacción de Fils, que apura sus opciones de no terminar el set en blanco.
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Arthur Fils que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Arthur Fils y consigue el punto
Saque plano, en su segundo servicio de Arthur Fils, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Arthur Fils y consigue el punto
Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Arthur Fils se va fuera
Fils está completamente desquiciado y ha convertido la raqueta en un montón de plástico abollado... 3-0 para Alcaraz en el segundo set con saque en el cuarto juego.
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Arthur Fils y consigue el punto
Arthur Fils estrella su golpe de revés en la red
El revés de Arthur Fils se va fuera
¡2-0 ya para Alcaraz! El español está poniendo la directa hacia un nuevo título que será muy difícil que se le escape...
Arthur Fils estrella su golpe de derecha en la red
Arthur Fils estrella su golpe de revés en la red
Primer set por la vía rápida de Carlos Alcaraz, que se lo llevó en menos de media hora. Y ha arrancado el segundo de la misma forma: rompiendo el saque de Fils.
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Arthur Fils se va fuera
Remate desde el centro de la pista de Arthur Fils que no da opciones a Carlos Alcaraz
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Arthur Fils se va fuera
Contradejada de Carlos Alcaraz con la que supera a Arthur Fils y gana el punto
La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Arthur Fils se va fuera
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Arthur Fils y consigue el punto
El revés de Arthur Fils se va fuera
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
El golpe de derecha de Arthur Fils se va fuera
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Arthur Fils se va fuera
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Arthur Fils
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Arthur Fils
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Arthur Fils se va fuera
Saque plano de Arthur Fils, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
Saque plano de Arthur Fils, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
El golpe de derecha de Arthur Fils se va fuera
Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Arthur Fils se va fuera
El golpe de derecha de Arthur Fils se va fuera
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Arthur Fils
Arthur Fils estrella su golpe de derecha en la red
Arthur Fils estrella su golpe de derecha en la red
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Arthur Fils estrella su golpe de derecha en la red
Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Arthur Fils y consigue el punto
Saque plano de Arthur Fils, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
Fils y Alcaraz se han medido dos veces en el circuito, ambas en 2025 y ambas resueltas en favor del murciano.
Ambos contendientes ya están sobre la pista rápida del recinto de Doha peloteando en los instantes previos. Hay ganas de comprobar si Arthur Fils es rival para Carlitos.
Se medirá en la final ante Arthur Fils, que ayer derrotó contra pronóstico a Jakub Mensik en semifinales.
¡Buenas tardes! Sean bienvenidos a la final del torneo de Doha. Una posibilidad de título más para Carlos Alcaraz, que ha empezado el año como una centella, asegurándose el número 1 como mínimo hasta Montecarlo.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.