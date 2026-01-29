Alcaraz - Zverev y Djokovic - Sinner en las semifinales del Open de Australia: horario y dónde ver los partidos

Este viernes se disputan las dos semifinales del Open de Australia, que abre la temporada de tenis de 2026. Carlos Alcaraz se mide ante Alexander Zverev en la primera semifinal. El murciano, que disputa esta ronda por primera vez en Melbourne, se mide ante el alemán en busca del único Grand Slam que le falta tras conseguir el US Open, Roland Garros y Wimbledon. Para acceder a esta ronda, el número uno del mundo no ha cedido ningún set y ha dejado por el camino a Walton (6-3, 7-6(2) y 6-2), a Hanfmann (7-6(4), 6-3 y 6-2), a Moutet (6-2, 6-4 y 6-1), a Tommy Paul (7-6(6), 6-4 y 7-5) y a De Miñaur (7-5, 6-2 y 6-1). Zverev, por su parte, ha cedido un set en cuatro de sus cinco partidos. El alemán ha dejado por el camino a Diallo (6-7(1), 6-1, 6-4 y 6-2), a Muller (6-3, 4-6, 6-3 y 6-4), a Norrie (7-5, 4-6, 6-3 y 6-1), a Cerúndolo (6-2, 6-4 y 6-4) y a Tien (6-3, 6-7(5), 6-1 y 7-6(3).

Djokovic - Sinner

En la otra semifinal se medirán Djokovic y Sinner. El serbio se metió en esta ronda tras la retirada de Musetti cuando el italiano ya había ganado los dos primeros sets. Además, en octavos, ni llegó a jugar por la retirada de Mensik antes de jugar el partido. Los otros tres rivales que ha dejado atrás Nole han sido Pedro Martínez (6-3, 6-2 y 6-2), Maestrelli (6-3, 6-2 y 6-2) y Van de Zandschulp (6-3, 6-4 y 7-6(4). Sinner, por su parte, solo ha cedido un set en lo que va de torneo. El italiano ha vencido a Gaston (6-2 y 6-2 con retirada en el tercer set), a Duckworth (6-1, 6-4 y 6-2), a Spizzirri (4-6, 6-3, 6-4 y 6-4), a Darderi (6-1, 6-3 y 7-6(2) y a Shelton (6-3, 6-4 y 6-4).

Horarios de ambas semifinales y dónde verlas

La primera semifinal será la de Alcaraz - Zverev y dará comienzo a partir de las 04.30 de la madrugada del jueves al viernes (horario peninsular). El Djokovic - Sinner será a continuación del primer partido. Los dos encuentros se podrán ver a través de Eurosport.