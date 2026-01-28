Jannik Sinner bate a Ben Shelton en tres sets y pasa a las semifinales
El italiano tumba al americano (6-3, 6-4, 6-4) y se las verá con Djokovic en la antesala de la gran final en Australia
Jannik Sinner se ha clasificado para las semifinales del Open de Australia después de derrotar a Ben Shelton en tres sets (6-3, 6-4 y 6-4). El italiano ha jugado un partido muy completo y se las verá en la antesala de la gran final ante Novak Djokovic. Shelton lo ha intentado, pero no ha podido con la regularidad y los golpes de Sinner.
El tenista serbio pasó a las semifinales de manera afortunada y aprovechando la lesión del italiano Lorenzo Mussetti, que se había impuesto en los dos primeros parciales a Djokovic. Mussetti, bastante sólido en los dos primeros parciales, se tuvo que marchar entre muestras de dolor. En la otra semifinal, el español Carlos Alcaraz se las verá con Alexander Zverev, con los que se están cumpliendo todos los pronósticos en este Open de Australia.
