Ferrero, sobre la opción de entrenar a Sinner: “No voy a decir que no, lo tendría que pensar”

Después de finalizar su vínculo con vínculo con Carlos Alcaraz y sopesar todas las posibilidades, Juan Carlos Ferrero ha decidido embarcarse en un nuevo proyecto de la mano del golfista Ángel Ayora, a quien asesorará desde el punto de vista mental. La semana pasada, el valenciano (45 años) ya estuvo en Dubái como punto de partida de esta nueva etapa, y estos días trabaja con el andaluz en Bahréin. Desde allí respondió al programa El Larguero, de la Cadena Ser, en una entrevista que brindó un jugoso titular: ¿Dirigir a Sinner? “No voy a decir que no”.

Hace poco más de un mes, Alcaraz (22) y Ferrero anunciaron su separación profesional y cogieron rumbos distintos. El primero compite estos días en Melbourne, mientras el segundo ha elegido un nuevo ámbito, aunque sin renunciar del todo al tenis. Seguirá también desempeñando una labor formativa en su academia de Villena (Alicante) y por ahora descarta un retorno al circuito, a pesar de que le han llegado “cuatro ofertas interesantes, buenas”. Sin embargo, no lo suficientemente tentadoras como para dar el paso, que tal vez podría darse el día de mañana si la propuesta nace de Sinner, el máximo rival de Alcaraz.

“Ahora mismo no sé qué haría, pero obviamente, él es un jugadorazo que está demostrando que, junto con Carlos, son los dos que están peleando por todo. No voy a decir no, porque si se me da la oportunidad, lo tendría que pensar”, expresó Ferrero, quien por ahora no ha visto “ningún partido” del murciano, “solo imágenes”. No obstante, percibe al número uno “muy tranquilo” y “muy maduro”, y asegura que la relación personal entre ambos es “muy buena”. “Nos despedimos de una forma superbuena, y eso ayuda mucho. Nos quedamos tranquilos”, señala, al mismo tiempo que tampoco cierra la puerta a asociarse otra vez.

“Nunca se sabe”, apunta. “Hay un cariño muy grande y sigue estando ahí”, prolonga el técnico de Ontinyent, quien niega que la inesperada ruptura responda “al tema del dinero” y que se refiere precisamente a ese aspecto, el económico, como el que más le ha “dolido” de entre todas las hipótesis y habladurías de las seis últimas semanas: “Siempre he dejado muy claro que nunca me metí ahí por eso y siempre lo he demostrado”. En una entrevista publicada por este periódico el 24 de diciembre, precisó que el desenlace respondía a que durante la negociación con el tenista, se habían intentado “tocar ciertas cláusulas”.

Sinner, durante un partido en el Open de Australia. Tingshu Wang (REUTERS)

De plantearse de nuevo la misma situación, Ferrero actuaría exactamente igual. “No me arrepiento”, indica. “Obviamente echo de menos estar con Carlos en Australia, porque es una dinámica de muchos años y en dos meses no va a cambiar, pero la decisión está tomada y es lo que hay”, continúa. Entiende que la decisión no fue exclusiva del tenista, teniendo en cuenta que “alrededor de él hay muchísimas personas, como es normal, porque son gente de su entorno y hay determinadas decisiones que no va a tomarlas solo. Eso es incontestable”.

Niega que el traslado de los entrenamientos de Villena a Murcia sea otra de las razones —“es normal que quisiera estar en casa”— ni tampoco una rebaja del porcentaje correspondiente al prize money —“por ahí no iban los tiros”—. Del mismo modo descartó un exceso de exigencia por su parte como desencadenante. “Siempre le he dicho las cosas claras. Cuando le teníamos que decir que no tocaba algo, se lo decíamos. Se trata de ir creciendo y evolucionando”, afirma. “No creo que haya sido tan exigente como dice la gente. Yo también he tenido que adaptarme al jugador y sabía por dónde tenía que apretarle o no”, cierra.