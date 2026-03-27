España comienza a vivir el Mundial

Campeona de Europa, finalista de la Nations League y número uno del ranking FIFA, España buscaba un rival potente para medir sus fuerzas antes de viajar al Mundial de 2026. Pocos equipos parecían tener mejor cartel que Argentina, coronada en Qatar 2022 como la mejor del mundo y también reina de América, además de su perseguidora en la clasificación del máximo organismo del fútbol. Sin embargo, Luis de la Fuente no pudo cumplir su objetivo. La guerra en Irán impidió la celebración de la Finalissima contra Argentina en Doha, y la selección que dirige Lionel Scaloni regateó mudar el duelo a Europa. Según explican desde la AFA, el cuerpo técnico de la Albiceleste prefería evitar un partido exigente antes de viajar a Estados Unidos. Es decir, justo lo contrario de lo que deseaba De la Fuente. Al técnico de la Roja, por tanto, no le queda más alternativa que tantear a sus jugadores frente a Serbia (39 del ranking) y Egipto (31) en la última jornada FIFA antes de Estados Unidos, México y Canadá.

“Ya estamos jugando el Mundial”, avisó De la Fuente. Hoy (21.00, La1), en La Cerámica, España recibirá a Serbia mientras que el próximo martes volverá a Cataluña para medirse a Egipto en el RCDE Stadium. Ya está en la agenda de la Roja también el último amistoso antes de debutar en el Mundial frente a Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta: una semana antes, el 8 de junio, se medirá ante Perú en Puebla (México). “Sé que son amistosos, pero para nosotros es competición. Queremos ver a muchos futbolistas. Algunos para que lo vivan por primera vez y otros para que lo vuelvan a vivir”, añadió el preparador de España.

De la Fuente recupera en la convocatoria a Rodri. El Balón de Oro en 2024 fue una pieza clave en la Roja que levantó la Eurocopa en Berlín. Desde el pasado 4 de septiembre, cuando España derrotó a Bulgaria, el centrocampista del City no regresaba a Las Rozas. Será una buena oportunidad para volver a mezclar a Rodri junto a Pedri y Lamine Yamal. “Le veo en uno de los mejores momentos después de la lesión [se rompió la rodilla en septiembre de 2024]. Estas lesiones te hacen salir más fuerte, más maduro. Rodrigo está en un buen momento”, comentó el técnico.

De la Fuente elogia el físico de Rodri al mismo tiempo que aseguró que cuidará el de Lamine. “Priorizamos la salud del futbolista. Tenemos una gran responsabilidad. Tienen que jugar los que sean mejores en cada momento. Protegeremos a Lamine como a los otros. Todos son iguales”, recordó el seleccionador.

El foco de la Roja, en cualquier caso, está en la portería. De la Fuente convocó por primera vez a cuatro porteros: Joan García se sumó a los tres guardametas con los que acostumbra a contar el seleccionador, Unai Simón, David Raya y Alex Remiro. “Unai Simón es una persona excepcional, con señorío y ejerciendo de capitán, acogiendo a un jugador en su misma demarcación como Joan. Y Joan tiene un futuro fantástico, como Unai. Tenemos a cuatro de los 10 mejores porteros del mundo. No nos vamos a equivocar, juegue quien juegue. Son muy buenos”, razonó De la Fuente, que celebró tres años en el banquillo de la Roja con un saldo de 30 victorias, cuatro empates y tres derrotas. “Estoy pletórico de ocupar este cargo. Han sucedido muchas cosas que me han hecho mejor entrenador y persona”, cerró De la Fuente, con la mira en Serbia, pero con la cabeza en el Mundial.