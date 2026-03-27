España – Serbia: el partido amistoso de la selección, en directo | De la Fuente apuesta por Laporte y Baena y deja en el banquillo a Huijsen y Dani Olmo
El entrenador riojano busca pulir los últimos detalles para que La Roja llegue a disputar el Mundial 2026 en las mejores condiciones
La selección española de fútbol busca en el Estadio de la Cerámica su penúltimo ensayo general antes del Mundial 2026, que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Las principales novedades en el once inicial son Laporte y Baena: aunque son jugadores en los que De la Fuente ha recurrido en muchas ocasiones, el buen estado de forma actual de Huijsen y Olmo apuntaban a sus titularidades, pero no ha sido así. Este partido es el sustituto de la Finalissima entre España y Argentina, finalmente cancelada por el conflicto en Oriente Próximo. De la Fuente se enfrenta a Paunovic, exentrenador del Oviedo y ahora técnico de la selección balcánica. En el último enfrentamiento entre ambas selecciones, La Roja se impuso por un sólido 3-0 en la Liga de Naciones en octubre de 2024.
👥 El 𝗢𝗡𝗖𝗘 de La Cerámica.#VamosEspaña pic.twitter.com/yMXuzI1XL8— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 27, 2026
🇪🇸🆚🇷🇸 | Стартних 𝟭𝟭 @sportmts pic.twitter.com/Usc06nv6a4— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) March 27, 2026
El colegiado Luís Godinho, asistido en las bandas por sus compatriotas Rui Teixeira y Paulo Brás, con Hélder Malheiro haciendo las funciones de cuarto árbitro, será el encargado de impartir justicia. El portugués es internacional desde el año 2017.
El combinado español enlaza trece partidos marcando dos o más goles por encuentro disputado. El último rival contra el que no logró hacer al menos dos goles fue ante Dinamarca en octubre de 2024 (1-0 en Murcia). Y el último país que logró dejarle a cero fue, precisamente, Serbia en septiembre de 2024 (0-0 en el duelo de la Nations League en Belgrado).
Las 'águilas blancas' no han conseguido todavía marcar ni un solo gol a la selección española durante los tres compromisos que han tenido. El último tanto serbio fue obra de Mateja Kezman (nacido en Belgrado) en 2005 cuando Serbia era representada junto a Montenegro en un mismo equipo nacional.
Desde el pinchazo en el amistoso ante Colombia en marzo de 2024, la 'Roja' no ha perdido ninguno de sus últimos 26 partidos (20V 6E), igualando la mejor racha que consiguió Vicente del Bosque (20V 6E) entre los años 2011 y 2013. Solo un entrenador ha permanecido invicto más encuentros seguidos en la historia de la selección española: Javier Clemente entre 1994 y 1997 (31 — 20V 11E).
Es la cuarta ocasión que el combinado nacional español visita La Cerámica en partido internacional, donde se mantiene invicto hasta la fecha. Ha ganado a San Marino (9-0 en 1999) y a Chile (3-0 en 2008), firmando tablas frente a Suiza (1-1 en 2018). Después de medirse a Georgia en Elche y a Países Bajos en Valencia, el de Castellón es el tercer choque que la selección española afronta en la Comunidad Valencia en el último año.
Desde que Montenegro declarase su independencia, España se ha enfrentado a Serbia en tres ocasiones, con un balance favorable de dos triunfos (0-2 en mayo de 2012 y 3-0 en octubre de 2024) y un empate (0-0 en septiembre 2024). Los dos países fueron rivales en el Grupo 4 de la Liga A de la UEFA Nations League 2024/25.
¡¡¡LOS HERMANOS MILINKOVIC-SAVIC VUELVEN A SERBIA!!! Veljko Paunovic no duda en utilizar de inicio tanto al portero Vanja como al mediocampista Sergej, recuperando para la causa a dos jugadores que renunciaron al combinado nacional por desavenencias con el anterior seleccionador. Sin Jovic, Mitrovic es la apuesta del extécnico del Real Oviedo en ataque. Nemanja Gudelj (Sevilla) y Veljko Birmancevic (Getafe), dos jugadores de LaLiga en el once titular.
¡¡¡RODRIGO HERNÁNDEZ VUELVE AL ONCE TITULAR DE ESPAÑA!!! El centrocampista del Manchester City se pone la 'Roja' como titular por primera vez desde el 1-4 contra Suiza en septiembre de 2024 en un once muy reconocible, con Baena afianzándose en banda izquierda, con Oyarzabal siendo la referencia ofensiva y con Marcos Llorente asaltando el lateral derecho por delante de Pedro Porro.
Por su parte, Veljko Paunovic comenzará con los siguientes once jugadores (5-3-2): Vanja Milinkovic-Savic - Ognjen Mimovic, Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic, Aleksa Terzic, Filip Kostic - Aleksandar Stankovic, Nemanja Gudelj, Sergej Milinkovic-Savic - Veljko Birmancevic y Aleksandar Mitrovic.
¡¡Ya tenemos los onces iniciales confirmados!! Luis de la Fuente pone en liza la siguiente alineación (4-3-3): Unai Simón - Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Pedri González, Rodrigo Hernández, Fermín López - Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.
El amistoso en Castellón es un buen banco de pruebas para las 'águilas blancas'. Al no participar en el Mundial que organizan Canadá, México y Estados Unidos durante el verano, medirse contra un rival de la talla de España le permite evaluar su tono competitivo de cara a los futuros compromisos oficiales en la Liga A de la UEFA Nations League contra Países Bajos y Alemania.
Después de debutar en el cargo durante la ventana de noviembre, con derrota ante Inglaterra (2-0) y triunfo frente a Letonia (2-1), Veljko Paunovic arranca su segunda concentración al cargo de Serbia con la necesidad de estabilizar a una selección que se ha quedado sin un billete para la Copa del Mundo tras participar en Rusia 2018 y Catar 2022.
En una última lista antes del Mundial plagada de sensibles bajas, sin jugadores que han sido importantes en la Eurocopa o en la clasificación mundialista como Robin Le Normand, Nico Williams, Mikel Merino o Dani Carvajal entre otros, Luis de la Fuente prepara con este doble amistoso en la ventana de marzo una puesta a punto para probar posibles alternativas como son Joan Garcia, Cristhian Mosquera, Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz.
La falta de acuerdo entre todos los actores principales implicados, con UEFA y Conmebol aireándose reproches mutuos sin llegar a un consenso concreto, ha dejado a España sin una 'Finalissima' contra Argentina que le iba a servir para testar sus fuerzas antes de una Copa del Mundo en la que parte como una de las candidatas al título.
La escalada bélica en Oriente Medio a causa de la Guerra en Irán tras el ataque de Estados Unidos e Israel ha condicionado los planes tanto de España ('Finalissima' contra Argentina) como de Serbia (amistoso frente a Catar), que han tenido que cambiar la agenda ante la falta de seguridad para celebrarse la serie de partidos previstos en Doha con un amistoso en La Cerámica.
¡¡Muy buenas noches a todos!! Sean bienvenidos a la retransmisión de este partido amistoso entre la selección de España de Fútbol y la selección de Serbia de Fútbol. ¡Comenzamos con la previa del encuentro (21:00h)!
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.