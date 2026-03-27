España – Serbia: el partido amistoso de la selección, en directo | De la Fuente apuesta por Laporte y Baena y deja en el banquillo a Huijsen y Dani Olmo

Huijsen, Ferran y Pedri, durante el entrenamiento de la selección española de fútbol este jueves en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas.

El entrenador riojano busca pulir los últimos detalles para que La Roja llegue a disputar el Mundial 2026 en las mejores condiciones

La selección española de fútbol busca en el Estadio de la Cerámica su penúltimo ensayo general antes del Mundial 2026, que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Las principales novedades en el once inicial son Laporte y Baena: aunque son jugadores en los que De la Fuente ha recurrido en muchas ocasiones, el buen estado de forma actual de Huijsen y Olmo apuntaban a sus titularidades, pero no ha sido así. Este partido es el sustituto de la Finalissima entre España y Argentina, finalmente cancelada por el conflicto en Oriente Próximo. De la Fuente se enfrenta a Paunovic, exentrenador del Oviedo y ahora técnico de la selección balcánica. En el último enfrentamiento entre ambas selecciones, La Roja se impuso por un sólido 3-0 en la Liga de Naciones en octubre de 2024.