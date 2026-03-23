Kylian Mbappé: “Se han dicho cosas sobre mi lesión que no son verdad”

El futbolista del Real Madrid asegura que está recuperado de su rodilla y que nunca rechazará jugar con el equipo de Francia tras su convocatoria para los amistosos de esta semana

El futbolista del Real Madrid Kylian Mbappé, quien estuvo fuera de los terrenos de juego desde hace un mes, ha seguido atentamente las elecciones municipales que han tenido lugar las dos últimas semanas en Francia, a pesar de que vive en España, y ha cumplido con su “deber de ciudadano” y ha votado. “Animo a todo el mundo a que vote. Es importante porque es nuestro futuro el que está en juego”, ha señalado este lunes durante un acto en París, el de su entrada en el capital de la empresa tecnológica de salud francesa Alan, que tiene presencia en España.

En un encuentro con periodistas posterior al acto el deportista ha asegurado que está recuperado de su lesión de rodilla y ha lamentado las “cosas que se han dicho que no son verdad” al respecto. “Cuando eres una personalidad conocida, se dicen cosas sin verificar, pero no pasa nada. Lo importante es que recupero al 100% y he tenido la suerte de encontrar el buen diagnóstico al llegar a París”, ha dicho.

Lesionado en la rodilla izquierda desde hace semanas, que le ha hecho perderse cinco encuentros, volvió al campo en el partido de vuelta de la Champions en octavos de final contra el Manchester City, donde jugó 25 minutos. También salió en la segunda parte del partido contra el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu el pasado sábado, aunque no fue titular.

“Comienzo a jugar poco a poco, sin saltarme las etapas [de recuperación]. No saber lo que me pasaba me ha generado mucha frustración, enfado. Hasta hace poco no he tenido un diagnóstico. A partir de ese momento todo lo que se ha dicho antes es falso. He oído muchas cosas, que si una operación, que si no voy a poder jugar la Copa del Mundo... El diagnóstico lo he tenido en una fecha concreta y todo lo que se ha dicho antes no es verdad”, ha criticado.

La semana pasada fue convocado por el seleccionador francés, Didier Deschamps, para los últimos encuentros amistosos del equipo nacional antes de la Copa del Mundo. Este jueves estará en Boston para jugar frente a Brasil y el domingo 29 de marzo lo hará contra Colombia en Washington. El futbolista ha sido criticado por acudir a la convocatoria, en lugar de quedarse en Madrid para preparar los próximos encuentros del equipo blanco. “Yo siempre voy a jugar con el equipo de Francia. Es algo que siempre he tenido claro. Luego puede haber circunstancias que me lo impidan, pero nunca voy a rechazar una selección con Francia”, ha señalado el madridista.

Kylian Mbappé, figura reconocida por su compromiso con la juventud, la inclusión y la promoción del deporte como factor de bienestar físico y mental, ha reivindicado su alianza con la empresa de salud francesa, pues “cuando eres deportista de alto nivel, debes tener buena salud ahora, pero también después de nuestra carrera”.

“Todos tenemos una responsabilidad, igual la mía es más grande por lo que represento, pero todos tenemos una (…) Siempre he querido transmitir que soy un privilegiado, tengo un don [con el fútbol] y he querido exprimirlo al máximo y compartir con los otros este viaje que me ha enriquecido como persona, no sólo como jugador”, ha dicho Mbappé, quien ha reivindicado también el valor de la convivencia. “Vivimos en un mundo en el que cada vez es más importancia convivir juntos”.