Dermatología se agota en la primera jornada de elección del MIR: “Solo de la vocación no se come”

La especialidad de la piel y Cirugía Plástica son las preferidas en el primer día de adjudicación

Dermatología ha sido por quinto año consecutivo la primera especialidad en agotarse en las adjudicaciones de plazas de Médicos Internos Residentes (MIR), que han comenzado este lunes. Sus 140 plazas se han agotado antes de las cinco de la tarde en el turno del aspirante 486, batiendo el récord del año pasado, cuando llegó al 542.

En el primer día de adjudicaciones casi todo son alegrías a las puertas del Ministerio de Sanidad, donde los médicos van a escoger destino: ramos de flores, coronas, aplausos, manteos. Es el turno de las 700 mejores notas y la mayoría de los graduados pueden escoger la especialidad que quieren, incluso en la ciudad y el hospital que desean.

Médicos Internos Residentes, con familiares y amigos, este lunes ante el Ministerio de Sanidad, Andrea Comas

Siempre hay algunas especialidades de moda. Antes de dermatología, la primera que se agotaba era Cirugía Plástica, que en las últimas convocatorias ha pasado a la segunda posición. Hay muchas razones, pero no es casualidad que ambas tengan muy buenas salidas profesionales y que pueden generar grandes ingresos en la privada.

“A mí siempre me había gustado Dermatología, porque es médico-quirúrgica. Me gusta que tenga la parte de consultas y también quirófano”, dice Elena Ibáñez, número 358 del MIR, que hará esta codiciada especialidad en el hospital Severo Ochoa de Leganés.

Reconoce que también han pesado las condiciones laborales, especialmente este año, en el que los médicos llevan tres semanas de huelga para mejorarlas. “Hoy en día ya se mira un poco más la calidad de vida y también no trabajar 90 horas semanales, no solo la vocación, porque solo de la vocación no se come”, dice Ibáñez.

En total, se adjudican 9.278 plazas, por orden de nota en la que se pondera en un 90% el examen de MIR y en un 10% el expediente de la carrera. Cada día, desde hoy, se distribuyen 700 plazas en las que los aspirantes eligen tanto la especialidad como el hospital donde harán su especialidad.

Entre los motivos de Luis Preto para escoger Dermatología no están ni el económico ni el hecho de no tener guardias, algo que otros compañeros ponderan para su elección. “Era la que siempre había querido durante la carrera. Cuando cursé la materia en la universidad me encantó la posibilidad de diagnosticar solo viendo. Entonces me enamoré y eso fue lo que luché por conseguir todo este tiempo”, dice este panameño con nacionalidad española que se mudará a hacer su residencia a Barcelona.

También ha elegido Dermatología Bianca Ciobanu, número 1 de la promoción. En los 10 primeros puestos, además de esta especialidad, han sido seleccionadas Medicina Interna, Digestiva, Cirugía Plástica y Cardiología. La última en agotarse siempre es Medicina de Familia, en buena medida porque es también con diferencia la que más plazas oferta, algunas de las cuales han quedado vacantes en los últimos años.

Para muchos médicos, más allá de la especialidad, tiene un peso importante el lugar donde la hacen. Magdalena Montes, oventense, ha escogido Otorrinolaringología en el Hospital Universitario Central de Asturias: “Soy de allí, el servicio es muy bueno y yo me quería quedar en mi casa. Dudaba con dermatología, pero me tiraba más otorrino, la verdad”.

Laura Ferrer, con todas las opciones disponibles, se ha decantado por neurología en el hospital Josep Trueta, en Girona, de donde es oriunda. “Es muy interesante, aún quedan muchas cosas por descubrir, y es muy desconocida por la mayor parte de la gente. También es verdad que hay muchas enfermedades que aún no tienen una cura como tal para los pacientes, y eso me motiva mucho para elegirla. Aparte, yo soy muy clínica, muy de exploración física, y creo que esta especialidad también lo cumple”, asegura.

Por delante queda prácticamente todo el mes de mayo para agotar las plazas restantes en el primer año en el que se puede escoger Medicina de Urgencias y Emergencias, que oferta 86 plazas. Tomarán posesión entre el 3 y el 5 de junio, fecha en la cual todos los médicos comenzarán el periodo formativo para convertirse en especialistas.