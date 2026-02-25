El PSG sufre para eliminar a un Mónaco con un jugador menos durante la segunda parte

Los últimos encuentros del playoff que da acceso a los octavos de la Champions dejaron una noche de miércoles con una dosis de puro fútbol. Goles, expulsiones, remontadas y sufrimiento. El PSG sufrió de lo lindo para clasificarse a la próxima ronda de la Liga de Campeones ante un Mónaco que jugó con uno menos toda la segunda mitad tras la expulsión por doble amarilla de Coulibaly. El Atalanta remontó al Borussia Dortmund en un partido de locura que acabó con una brecha en la cabeza de Krstovic y un penalti que marcó Samardzic en la última jugada para clasificar al conjunto bergamasco. La Juventus murió en la orilla tras forzar la prórroga —con un futbolista menos debido a la expulsión de Kelly— después de igualar el 5-2 de la ida en Turquía. Pero en esos 30 minutos extra, el Galatasaray supo aprovechar la superioridad numérica para plantarse en los octavos de final.

PSG PSG 2 Matvey Safonov, Willian Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes (Lucas Hernández, min. 79), Achraf Hakimi, João Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery (Dro Fernández, min. 86), Bradley Barcola (Lee Kang-In, min. 68), Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué (Gonçalo Ramos, min. 87) MON Mónaco 2 Philipp Köhn, Wout Faes, Thilo Kehrer, Denis Zakaria (Christian Mawissa, min. 73), Lamine Camara, Vanderson (Samuel Nibombé, min. 93), Caio Henrique, Mamadou Coulibaly, Aladji Bamba (Jordan Teze, min. 61), Maghnes Akliouche (Simon Adingra, min. 73) y Folarin Balogun (Mika Biereth, min. 73) Goles 0-1 min. 44: Maghnes Akliouche. 1-1 min. 59: Marquinhos. 2-1 min. 65: Khvicha Kvaratskhelia. 2-2 min. 90: Jordan Teze Arbitro István Kovács

Tarjetas amarillas Zakaria (min. 23), Vanderson (min. 47), Mamadou Coulibaly (min. 54), Pocognoli (min. 93), Samuel Nibombé (min. 93), Safonov (min. 94) Tarjetas rojas Mamadou Coulibaly (min. 57)

El PSG salió a especular en la primera mitad ante un Mónaco decidido a darle la vuelta a la eliminatoria. El conjunto monegasco estuvo más cerca de igualar la contienda que el equipo parisino de encarrilarla. Coulibaly tuvo la primera ocasión clarísima tras mandar a las nubes un centro de Akliouche cuando estaba solo en el punto de penalti. El Mónaco tenía el partido donde quería ante un PSG muy incómodo que estuvo muy cerca del gol con un disparo de Barcola al larguero —la única oportunidad de los de Luis Enrique en el primer acto—. Y antes del descanso, el elenco de Pocognoli igualó la eliminatoria. Centró Caio Henrique un balón raso, Coulibaly tocó lo justo para dársela a Akliouche, que con un disparo sutil ajustó la pelota al palo para batir a Safonov.

Tras el descanso, y al igual que en la ida, el Mónaco se quedó con uno menos tras la expulsión de Coulibaly por doble amarilla, y en apenas seis minutos, Marquinhos y Kvaratskhelia encarrilaron la eliminatoria. Teze le puso suspense al partido con un tanto en el 91, pero el PSG ya estaba en octavos (tras un resultado global de 5-4), donde se medirá al Barça o al Chelsea.

En Bérgamo, el Atalanta tenía que remontar el 2-0 en contra que encajó en Dortmund ante el Borussia en un partido en el que los alemanes fueron muy superiores. Los italianos salieron a morder desde el pitido inicial y encontraron el premio del gol en el minuto cinco. Scamacca aprovechó un mal despeje de la zaga en el segundo palo y recortó distancias en la eliminatoria. Los italianos estaban haciendo mucho daño a un Dortmund aturdido por la banda izquierda con Bernasconi, y Kobel salvó el segundo tanto de los de Palladino. El primer y único disparo a puerta del Dortmund en el primer tiempo fue un cabezazo de Guirassy en el minuto 27 que se marchó fuera. La superioridad del Atalanta se tradujo en un segundo tanto que igualó la eliminatoria. Zappacosta disparó desde la frontal del área y, con algo de fortuna, el balón pegó en Bensebaini y despistó a Kobel.

En el segundo acto, el equipo de Bérgamo conseguiría darle la vuelta a la eliminatoria con el tercero. Marten de Roon puso un centro preciso al segundo palo donde apareció Pasalic para cabecear. El Dortmund estaba eliminado y fue entonces cuando se metió en el partido. Guirassy tuvo en sus botas el gol para forzar la prórroga justo antes de que Adeyemi se inventara una jugada con una asociación con Chukwuemeka que acabó con un disparo del alemán colocado al segundo palo. Eliminatoria igualada y vuelta a empezar.

Pero cuando todo parecía abocar a una prórroga y con el añadido sobrepasado, Kobel cometió un error gravísimo que dinamitaría el encuentro para los alemanes. Se la dio por equivocación a Pasalic, que puso un centro por encima del portero, y cuando Krstovic se disponía a rematar de cabeza a puerta vacía, Bensebaini elevó la pierna y golpeó con los tacos al montenegrino. El impacto abrió una brecha en la cabeza del jugador y, mientras era atendido, el colegiado español José María Sánchez Martínez fue al VAR a revisar la jugada. Tras acudir a la pantalla, decretó la pena máxima, expulsó al central argelino con doble amarilla y Samardzic clavó su penalti en la escuadra para culminar la remontada y dar el pase al Atalanta, que se medirá en octavos ante el Arsenal o el Bayern de Múnich.

En Turín, la Juventus soñaba con una gran remontada como la del Atalanta pese a que tenía que voltear el 5-2 de la ida encajado en Turquía ante el Galatasaray. En el primer tiempo tuvo infinidad de oportunidades que no aprovechó, pero sí transformó un penalti que cometió Torreira sobre Thuram. Locatelli fue el encargado de marcar el 1-0 antes del descanso. A la vuelta de los vestuarios, en una acción imprudente, Kelly pisó a Yilmaz y se marchó expulsado. El sueño de la Juve parecía esfumarse, pero la pasividad del Galatasaray, que ya se veía en octavos, dio alas a La Vecchia Signora, que igualó la eliminatoria gracias a los goles de Gatti y McKennie. En la prórroga, sin embargo, el conjunto turco supo aprovechar la superioridad numérica. Primero fue Osimhen el que rompió las tablas en el marcador global y luego Yilmaz remató la faena en los últimos minutos para clasificar al equipo de Estambul, que se medirá en octavos ante el Liverpool o el Tottenham.