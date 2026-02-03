Copa del Rey: horario y dónde ver todos los partidos de cuartos de final

Lamine Yamal, en el partido de octavos del Barça ante el Racing.

El Barça se enfrenta al Albacete, la Real Sociedad ante el Alavés, el Athletic al Valencia y el Atlético al Betis

La Copa del Rey va tomando carrerilla con los cuartos de final. Este martes el FC Barcelona se enfrenta al Albacete, la revelación del torneo, el único equipo de Segunda que queda y que ha tumbado al Celta y al Real Madrid, entre otros. Por otro lado, el miércoles se verán las caras el Valencia con el Athletic y el Alavés con la Real Sociedad. Y, el jueves, el Betis recibe al Atlético en el partido que cerrará los cuartos de final de la competición.

Albacete - FC Barcelona (martes 3, 21:00)

Los azulgrana buscan asaltar el fortín del Estadio Carlos Belmonte para alcanzar las semifinales de la Copa, mientras que el Albacete intentará hacer historia de nuevo eliminando a otro grande.

Valencia CF- Athletic Club (miércoles 4, 21:00)

Ambos equipos necesitan la victoria; Athletic y Valencia buscan aferrarse a la Copa tras su (por ahora) irregular actuación en LaLiga.

Alavés - Real Sociedad (miércoles 4, 21:00)

La Real busca seguir con su buena racha asaltando Mendizorrotza, mientras que los locales intentarán provocar la primea derrota txuri urdin en 2026.

Real Betis - Atlético de Madrid (jueves 5, 21:00)

Los de Simeone quieren poner fin a la mala racha en la que se encuentran con una victoria ante el Betis en la Cartuja.

Horario y dónde ver los cuartos de final de la Copa del Rey

Todos los partidos se jugarán a las 21:00 y se podrán seguir a través de La1 (Albacete - Barça) y Movistar + (resto de partidos).