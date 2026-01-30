Sorteo de la Champions League en directo: el Madrid jugará contra el Benfica otra vez y el Atlético se medirá al Brujas para acceder a los octavos
El Madrid, que perdió su puesto entre los ocho primeros, se medirá en el ‘play off’ de nuevo ante el equipo de Mourinho mientras el Atlético se enfrentará al Brujas
Tras la loca última jornada de Champions, la UEFA celebra este viernes el sorteo de los emparejamientos para los play off y los cruces que se darán en octavos de final. Para los equipos españoles, los cruces dejan una especie de deja vú: el Madrid, que acabó noveno pese a llegar a estar en el top 3 la última jornada, se medirá de nuevo ante el Benfica (equipo con el que perdió por 4-2 en esa última jornada). El Atlético se enfrentará, también en esa fase previa, al Brujas. Ya clasificado para octavos, el Barcelona de Hansi Flick, único español en acabar entre los ocho primeros, se enfrentará al ganador de la eliminatoria Mónaco - PSG o Qarabag - Newcastle.
El camino al trofeo de la Champions 25-26 al completo
Este es el camino que deberán completar los equipos para levantar el trofeo.
Posibles rivales de Barça en octavos
El Barcelona se enfrentará al ganador de la eliminatoria Mónaco - PSG o Qarabag - Newcastle. Se celebrará un sorteo para definir la siguiente fase (octavos) el día 27 de febrero.
Emparejamientos dieciseisavos de la Champions
Más emparejamientos
Qarabag - Newcastle, Olympiacos - Leverkusen y Bodo Glimt - Inter, los emparejamientos que completan la ronda de dieciseisavos.
Y ya hay rival del Madrid
Los de Arbeloa se enfrentarán al Benfica, verdugo de los blancos en la última jornada.
Cuarto emparejamiento
Monaco - PSG en dieciseisavos. Los dos últimos equipos de la Ligue 1 que quedan en el torneo.
Ya hay rival del Atlético!
Los de Simeone se enfrentarán al Brujas.
Y el segundo!
Juventus - Galatasaray, el segundo emparejamiento del sorteo de dieciseisavos.
Ya tenemos primer emparejamiento
Borussia Dortmund - Atalanta, primer emparejamiento de dieciseisavos.
Robert Pires será la mano inocente
La leyenda del Arsenal será el encargado de sacar las bolas ‘calientes’ que determinarán los cruces.
Posibles rivales de los equipos españoles:
El Madrid se puede enfrentar al el Benfica o Bodo Glimt; y el Atlético se enfrentará al Brujas o Galatasaray.
Buenos días y bienvenidos al directo del sorteo de la Champions!
La máxima competición europea decide hoy los encuentros de dieciseisavos y octavos de final del torneo.
