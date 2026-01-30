Sorteo de la Champions League en directo: el Madrid jugará contra el Benfica otra vez y el Atlético se medirá al Brujas para acceder a los octavos

Vinicius, durante el partido ante el Benfica el 28 de enero.

El Madrid, que perdió su puesto entre los ocho primeros, se medirá en el ‘play off’ de nuevo ante el equipo de Mourinho mientras el Atlético se enfrentará al Brujas

Tras la loca última jornada de Champions, la UEFA celebra este viernes el sorteo de los emparejamientos para los play off y los cruces que se darán en octavos de final. Para los equipos españoles, los cruces dejan una especie de deja vú: el Madrid, que acabó noveno pese a llegar a estar en el top 3 la última jornada, se medirá de nuevo ante el Benfica (equipo con el que perdió por 4-2 en esa última jornada). El Atlético se enfrentará, también en esa fase previa, al Brujas. Ya clasificado para octavos, el Barcelona de Hansi Flick, único español en acabar entre los ocho primeros, se enfrentará al ganador de la eliminatoria Mónaco - PSG o Qarabag - Newcastle.