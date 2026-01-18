Ocho paradas de Remiro ante un acoso de 25 remates del Barça

El equipo de Flick termina frustrado ante el meta de la Real y De Jong carga contra el árbitro: “Soy el capitán y no se puede hablar con él”

Sin Raphinha, el peso del ataque del Barça recayó en el talento de Lamine Yamal. Pero aunque el 10 azulgrana le envió una asistencia a Rashford, los delanteros azulgrana cayeron una y otra vez en la misma trampa: Remiro. Justo en la noche en la que se medía a Joan García, el portero que busca borrarlo de la convocatoria de España, el guardameta de la Real se lució con ocho paradas, salvando la victoria del cuadro vasco frente al líder de la Liga, que dejó en el olvido su racha de 11 victorias consecutivas.

Más información Un gran Barça se pelea hasta con su sombra y cae contra la Real Sociedad

“Tres puntazos. Un partidazo. Energía de la buena que traíamos estos últimos partidos”, celebró Remiro, elegido como el MVP del partido. “Tuvimos un poquito de suerte, pero hemos aprovechado nuestras oportunidades”, intervino Oyarzabal. Las paradas de Remiro y el oportunismo del delantero sintetizaron la frustración del Barça. “Estoy decepcionado. Hicimos un fantástico partido. Creamos muchas ocasiones, pero al final el resultado no refleja lo que se vio en el partido”, analizó Flick.

En la misma línea, De Jong añadió: “Merecimos ganar. Su portero ha hecho muy buen partido”. Pero el neerlandés quería hablar de algo más que del rendimiento del Barça. Y sin que nadie se lo preguntara, apuntó contra el árbitro: “Lo que sí que quiero decir es que el árbitro no se puede ni hablar con él. Soy el capitán y no lo entiendo. Me mira con una cara como ‘Soy más que tú’. Es frustrante. No se puede comportar así. Tardan un minuto en sacar. Saque de puerta... es normal que lo hagan. Y no ha dado ni 10 segundos más. Me parece de locos. Le dije eso y me saca tarjeta”.

Entre la rabia por el resultado y por las decisiones del árbitro, Flick buscaba soluciones en el juego. Sin Raphinha, el preparador alemán tenía diferentes opciones: apostar por la opción natural, Rashford; o mezclar en el once inicial a Fermín con Dani Olmo, habituales rivales para la posición de mediapunta.

La solución, Fermín continúa como el dueño del callejón del 10, mientras que Olmo se arrinconó en el ala izquierda. El catalán es de los mejores futbolistas que tiene Flick para el juego entre líneas, pero no tiene la capacidad de atacar los espacios ni la movilidad de Raphinha. Olmo, en cualquier caso, enseñó en San Sebastián su presencia en el área. “Hay días en los que haces todo bien y tienes mala suerte”, insistió Flick. Además de las ocho paradas de Remiro, el Barça se estrelló cinco veces con los postes y le anularon tres goles tras 25 remates.

El duelo parecía al servicio de los planes de Luis de la Fuente en la selección española. Flick le enseñaba cómo Fermín se podía sumar a la nómina de mediapuntas de la Roja, y Olmo como alternativa a Nico Williams. Pero también Ferran Torres podía opositar al puesto al que, por ahora, nadie puede quitar a Oyarzabal en la Roja, después de que Morata ande extraviado en el Como.

Pero si Oyarzabal acostumbra a aparecer cada vez que se viste con la camiseta de España, también lo hizo frente al Barcelona para vencer con un preciso y potente remate de volea a Joan García. Es precisamente el portero del Barcelona el nombre que De la Fuente tiene planeado sumar a su próxima convocatoria para disputar la Finalissima frente a Argentina en Qatar. El perjudicado podía ser Alex Remiro. Pero el guardameta de la Real no quiere perder su lugar en la Roja y no tenía mejor partido para mostrarse que ante el Barcelona y Joan García.

“Los candidatos al Mundial no se miden por un partido. Luis es el que decide. Los que hay son unos porterazos y estar en esas quinielas ya es una buena noticia. Lo que importa es el progreso”, expuso Remiro. Sin respuestas para superar al meta, Flick cambió al 60% de su delantera. No salió Lamine, por supuesto, pero Ferran y Olmo dejaron su lugar a Rashford y Lewandowski. Lo cambios de Flick no cambiaron el destino del Barça en San Sebastián. El destino, en realidad, lo cambió Remiro.