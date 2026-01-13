El Deportivo y su ansia de grandeza vuelven a un gran escenario: los octavos de Copa del Rey

La gente nunca dejó solo a su equipo. Siempre estuvo presente el deportivismo en los años de hierro que atravesó no solo el club sino también su afición y, en definitiva, una ciudad que late en blanquiazul. Por eso A Coruña vibra estos días con la Copa del Rey, con un duelo de octavos de final contra el Atlético que de alguna manera entronca con la edad dorada de un club al que se ha subido, entusiasta, una ola de jóvenes aficionados que conocen las glorias del equipo por el relato de sus padres y se sumergen en ellas a través de visitas recientes de referentes como Djalminha o Bebeto. Pero el tiempo pasa. El pasado mes de mayo se celebraron 25 años del título de Liga. Y Alfredo Santaelena, la mano inocente que en sede federativa deparó el enfrentamiento entre dos equipos a los que hizo campeones de Copa, marcó el eterno gol que le dio el primer título de su historia al Deportivo hace ya casi 31 años. Hay gente que ya acuna la siguiente generación en A Coruña que no recuerda a un equipo ganador que miraba a los ojos a los grandes de España. Para todos ellos este Deportivo-Atlético en Riazor (21.00; Movistar+) es especial.

“Será un gran partido. Que gane el mejor”, resuelve Alfredo. Pero es evidente que el favorito es el Atlético, que además le da a la Copa rango de objetivo. El Deportivo, ilusiones aparte, anda a otras cosas como, por ejemplo, dar el salto a Primera División. Desde que en mayo de 2018 el equipo perdió esa categoría apenas dos equipos del máximo nivel acudieron a Riazor. Fueron Alavés y Osasuna en sendas eliminatorias de Copa que tampoco se pudieron degustar a fondo debido a la pandemia. Por eso también se recibe con un especial anhelo al Atlético. Pero el objetivo es la Primera División. Lo es para la propiedad del club, en manos de Abanca desde que en enero de 2020 acudió al rescate de un club que se despeñaba. “Jamás vi una empresa tan escarallada como el Deportivo”, dijo entonces Juan Carlos Escotet, el presidente de la entidad bancaria. Desde julio de 2024 es además el presidente del club.

Escotet ve los partidos desde un palco privado en Riazor y en este tiempo da la sensación de que se le ha inyectado el veneno futbolero. Ha pasado de deslizar que el objetivo era sanear el club y hacerlo viable para buscar nuevos gestores a involucrarse de tal manera que Abanca no deja de inyectar dinero en un club que en 2013 estaba sumido en el mayor concurso de acreedores conocido en el fútbol español tras acumular más de 160 millones de euros de deuda. Hoy no debe dinero a nadie. “Cualquier analista económico desaconsejaría la compra de un equipo que, en ese momento, estaba en un complejo concurso de acreedores y en una pésima situación deportiva. Pero lo hicimos por el compromiso con esta ciudad y ese escudo”, explicó en una alocución difundida por el club cuando accedió a su presidencia. La semana pasada, el Deportivo anunció una ampliación de capital de 30 millones de euros a la que se aguarda que concurra casi en su totalidad la propiedad del club, que detenta ahora mismo el 99,7% de su accionariado.

Abanca sostiene cualquier desafuero económico, así que el club dispone de estabilidad para armar un proyecto deportivo. Los cuatro años en el tercer peldaño del fútbol español (uno en Segunda B y tres en Primera RFEF) acabaron con un gol de Lucas Pérez al filial del Barcelona y un ascenso que se consolidó la campaña pasada sin excesivos agobios por más que los refuerzos reclutados por Fernando Soriano, el director deportivo, no acabasen de aportar. De los 13 futbolistas fichados, nueve están ahora fuera del club y los otros cuatro son habituales suplentes, así que este verano hubo que volver a levantar los andamios. E incluso en este mercado se acaban de incorporar dos futbolistas que ya tienen galones de titularidad, el meta Álvaro Fernández y el lateral Altimira. Pero el equipo se sustenta en el talento de dos jóvenes canteranos, el canario Yeremay Hernández y el gallego David Mella, que han rechazado ofertas de diferentes destinos para seguir en el club. Por el primero puja el Sporting de Portugal, que ni con 30 millones de euros ha convencido al Deportivo para soltarlo. Todo apunta, eso sí, a que si no hay ascenso, en primavera saldrá traspasado.

“Será un partido duro, difícil y en un campo muy bonito”, previene Diego Pablo Simeone ante la visita a un equipo dos veces campeón de Copa. La última vez que el Atlético visitó Riazor fue en noviembre de 2017, ganó 0-1 con gol de Thomas Partey. El partido se jugó en un ambiente de tensión, como los anteriores desde el malhadado 30 de noviembre de 2014 en el que una pelea entre ultras de ambos equipos acabó con el asesinato de Francisco Javier Romero Taboada Jimmy. La Comisión Nacional Antiviolencia, dependiente del Ministerio del Interior, ha declarado esta nueva cita como de “alto riesgo”, pero nadie en A Coruña piensa en otra cosa que no sea vivir una de esas grandes noches festivas futbolísticas que los jóvenes deportivistas conocen de oídas y que ya se merecen vivir.