Simeone pide disculpas a Florentino y Vinicius: “No está bien de mi parte ponerme en ese lugar y acepto que no estuve bien”

El entrenador rojiblanco se retracta de su encontronazo con el brasileño durante la semifinal de la Supercopa de España y su alusión al presidente de la entidad blanca

“Acordate, Florentino te va a echar”, dijo el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, a Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España que disputaron el equipo rojiblanco y el Real Madrid el pasado jueves. Este lunes, durante la rueda de prensa previa al encuentro del martes ante el Deportivo por los octavos de final de la Copa del Rey, el técnico argentino ha pedido disculpas tanto al brasileño como al presidente de la entidad blanca por sus palabras durante el encuentro que terminó ganando el Madrid. “Antes de nada quiero disculparme con el señor Florentino y también al señor Vinicius. No está bien de mi parte ponerme en ese lugar y acepto que no estuve bien”, han sido las palabras de Simeone al ser preguntado por la final del domingo, donde el Barça se impuso a los blancos por 3-2.

Tras finalizar el derbi, Xabi Alonso salió en defensa de su jugador aludiendo a las palabras de Simeone hacia Vinicius. “A mí no me ha gustado el momento porque he visto que el Cholo le ha dicho algo, y para mí esas cosas traspasan el respeto que hay que tener por el compañero. Luego he visto lo que le ha dicho, y a mí no me gusta que se dirijan así a mis compañeros. Yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no todo vale”, dijo el tolosarra.

En la rueda de prensa posterior a la semifinal, Simeone no quiso hablar de lo ocurrido con el brasileño. “No tengo nada para comentar, desde que era chiquito lo que pasa en el césped se queda ahí”, explicó el Cholo. Ahora el argentino se retracta de lo que ocurrió el pasado jueves.