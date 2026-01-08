Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Fútbol

El PSG vence al Marsella en los penaltis y se lleva la Supercopa de Francia

Un gol de Gonçalo Ramos en el minuto 95 fuerza una tanda donde Chevalier se exhibió con dos lanzamientos detenidos

Agencias
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El París Saint-Germain se ha proclamado campeón de la Supercopa de Francia por cuarta edición consecutiva al vencer en los penaltis al Olympique de Marsella en la final celebrada este jueves en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait. El conjunto dirigido por Luis Enrique se vio contra las cuerdas ante un Marsella que buscaba su primer título desde 2012. Pero un gol de Gonçalo Ramos en el minuto 95 empató el encuentro (2-2) y forzó la tanda de penaltis. Una tanda en la que el héroe fue el guardameta del equipo parisino Lucas Chevalier, que detuvo dos lanzamientos.

El Trofeo de Campeones dejó un primer tiempo vibrante, con ocasiones para ambos equipos, incluso más y mejores para los de Marsella, pero con el PSG por delante al descanso. Ousmane Dembélé aprovechó un error defensivo del rival y un pase perfecto de Vitinha para hacer el 1-0 en el minuto 13.

En el segundo tiempo, la final siguió con un intercambio de golpes. El PSG tuvo el segundo en las botas de João Neves, pero el mejor de los de Luis Enrique empezaba a ser Chevalier por sus paradas. El PSG se libró del primer tanto marsellés hasta un penalti del propio guardameta sobre Mason Greenwood, máximo goleador de la Ligue 1 que igualó el encuentro transformando la pena máxima.

Los de Luis Enrique trataron de hacerse con el control del balón, pero los de Roberto De Zerbi fueron a por la victoria hasta encontrar el gol con un tanto en propia puerta de Willian Pacho en el minuto 97. Lo tuvo en la mano el Marsella, incluso con una ocasión de Pierre-Emerick Aubameyang tuvo la sentencia. Pero de un robo de Pacho al gabonés nació una jugada que terminó con el gol del empate del portugués Gonçalo Ramos en el último suspiro.

El varapalo del empate afectó al conjunto marsellés en la tanda de penaltis, donde Chevalier fue decisivo en los dos primeros lanzamientos. Los de Luis Enrique sellaron la 14ª Supercopa del club parisino con tras convertir sus cuatro penaltis.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El PSG conquista la Intercontinental en los penaltis ante el Flamengo y culmina su sextete

Agencias

El PSG revienta al Barcelona en la Champions

Ramon Besa | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 39,85€
escaparate
Calentador de manos eléctrico con 4 niveles de temperatura y una duración de hasta 9 horas. COMPRA POR 12,63€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_