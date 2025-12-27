Muere a los 82 años Amelia del Castillo, la primera presidenta en la historia del fútbol español
Fundó en 1963 el Club Atlético de Pinto, su ciudad natal, que decreta tres días de luto oficial
El Ayuntamiento de Pinto ha lamentado este sábado el fallecimiento con 82 años de Amelia del Castillo Cobos, nombrada recientemente hija predilecta de su ciudad tras haber fundado el Club Atlético de Pinto y convertirse el 15 de octubre de 1963 en la primera presidenta en la historia del fútbol español.
“Se decretarán días de luto oficial el 28, 29 y 30 de diciembre, ondeando las banderas a media asta. Por expreso de la familia, se mantiene la programación de Navidad”, ha indicado este sábado el Ayuntamiento pinteño desde su cuenta en la red social X.
El Pleno de la misma ciudad aprobó por unanimidad el 19 de noviembre imponer su título de hija predilecta a Amelia del Castillo por ser “una mujer pionera, valiente y un ejemplo para toda la ciudad”. La premiada acudió a aquella ceremonia acompañada de familiares y amigos. Entre ellos, estuvo el presidente del Getafe CF, Ángel Torres, además de compañeros de profesión, exjugadores del propio Atlético de Pinto y representantes de todos los equipos de fútbol de la ciudad.
Salomón Aguado, alcalde de Pinto, ha expresado sus condolencias en X. “Con toda tristeza de corazón lamento el fallecimiento de Amelia del Castillo, Hija Predilecta de Pinto. Una mujer pionera, ejemplo y referente. He trasladado a su familia mi pésame y el de todos los vecinos de Pinto. Decretaremos tres días de luto oficial”, ha dicho.
