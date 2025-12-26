Las estafas rumbo al Mundial crecen ante la alta demanda y la falta de regulación

La posibilidad de asistir a uno de los partidos del Mundial de Fútbol que se jugarán en México ha incrementado significativamente las estafas virtuales. El sueñuelo es la venta de boletos y se prevé que, conforme se acerque la fecha de la inauguración, el riesgo se extienda a otros ámbitos como el hospedaje, los paquetes de viaje, las transmisiones en vivo de los partidos y la oferta de mercancía de edición limitada, han advertido expertos en seguridad informática.

Por lo general, el sentido de urgencia —acentuado por las largas filas virtuales a las que los usuarios ya están acostumbrados— es uno de los principales factores que los lleva a caer en este tipo de trampas. “Estos eventos masivos y tan esperados son una gran oportunidad para los atacantes. Ellos nos ofrecen lo que tanto esperábamos, tenemos el tiempo encima, los boletos vuelan, todo es muy rápido, entonces eso hace que el usuario caiga por la inercia de querer alcanzar un lugar para ir al Mundial”, explicó Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad de Kaspersky a EL PAÍS.

El uso de inteligencia artificial también ha permitido que estas estafas se realicen en masa y que resulte cada vez más difícil identificar sitios web o correos electrónicos fraudulentos. Las células criminales suelen adquirir herramientas prefabricadas o clonar sitios para que parezcan legítimos, con logotipos y una identidad visual prácticamente idéntica a la original. Basta una mínima variación en el dominio para engañar al usuario: por ejemplo, que en lugar de fifa.com aparezca como fifa.mx. Adicionalmente, estos grupos pueden pagar para aparecer en buenas posiciones en buscadores como Google, por lo que muchas veces estas páginas falsas son más visibles incluso que las oficiales.

Además del riesgo financiero, uno de los mayores peligros de este tipo de estafas es la vulneración de datos personales, que en la actualidad se ha convertido en su propio tipo de cambio. “Este tipo de datos que vamos soltando poco a poco son muy útiles para los atacantes porque los pueden reutilizar para otros ataques o los pueden vender en la dark web y quien los compre puede ser otro atacante o alguien que te puede chantajear, por ejemplo, en la red, alguien que puede sacar un préstamo a tu nombre con esos datos que tú ya diste”, mencionó Manjarrez.

Para evitar ser víctima de fraude, los expertos recomiendan verificar con atención la dirección de los mensajes y de los sitios web, así como tener cuidado con publicaciones en redes sociales, especialmente cuando se trata de contenido promocionado por remitentes desconocidos. Incluso si el mensaje proviene de alguien conocido, vale la pena confirmarlo por otra vía, como una llamada. En tanto, si una oferta suena demasiado buena para ser verdad, por lo general se trata de una promesa fraudulenta.

La falta de preparación digital vulnera al consumidor en México

Un estudio de la firma de ciberseguridad Kaspersky señala que el 33% de los usuarios en México ha sido víctima de algún tipo de fraude relacionado con cuentas bancarias o tarjetas de crédito al realizar compras en línea. El análisis también revela que el 24% de los mexicanos no sabe identificar correos o mensajes fraudulentos, mientras que el 35% tiene dificultades para reconocer sitios web falsos, una falta de preparación digital que incrementa la vulnerabilidad ante este tipo de delitos.

A ello se suma la falta de regulación por parte de empresas y autoridades, lo que ha restringido las labores de prevención. De acuerdo con especialistas, el contexto actual difiere del de ediciones anteriores del Mundial, ya que la tecnología avanza a un ritmo muy superior al de los marcos legales, que no alcanzan a cubrir la complejidad del ecosistema digital, las aplicaciones y los servicios que hoy se concentran en los dispositivos móviles. “Todas estas empresas e instituciones tienen la tarea de ponerse al día y de tomar todas las precauciones necesarias para salvaguardarse ellos (porque también hay un impacto reputacional) pero también a sus compradores. Tienen que estar al día en las posibles amenazas y el tipo de estafas, es una carrera difícil, pero ellos tienen que tomar esta bandera por delante”, señaló Manjarrez.