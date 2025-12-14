El Levante-Villarreal es aplazado por la alerta roja por las lluvias

Las lluvias torrenciales han vuelto a asediar la provincia de Valencia, que está en alerta roja por una borrasca. La situación meteorológica ha obligado a suspender la práctica totalidad del deporte en la provincia durante todo el domingo. Solo quedaba por conocer si LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidían aplazar también el Levante-Villarreal, partido de la jornada 16 de Primera División previsto a las 18.30 en el Ciutat de València, y la decisión ha llegado pasado el mediodía. El Ayuntamiento de Valencia solicitó ayer la suspensión de este encuentro y el juez de competición finalmente ha aceptado.

La RFEF, coherente con las recomendaciones de la agencia estatal de meteorología (Aemet), que durante la tarde del sábado elevó la alerta a su nivel más alto, informó de esta medida en un comunicado. “Con motivo de las recomendaciones de seguridad por lluvias torrenciales previstas en la Comunidad Valenciana, y tras los avisos de alerta roja por parte de la Aemet, el Juez de Competiciones Profesionales de la RFEF ha resuelto el aplazamiento del partido correspondiente a la jornada 16 de Primera División que enfrentaba al Levante UD y al Villarreal CF”.

No es el único partido de deporte profesional que se suspende este domingo en la ciudad. Los dos encuentros que tenían que jugar los dos equipos, femenino y masculino, del Valencia Basket contra el Casademont Zaragoza también se han aplazado. El femenino se decidió el sábado por la noche y el masculino, a lo largo de la mañana del domingo después de que el club solicitara que se pospusiera el encuentro tras hacer una consulta con el Cecopi. La ACB recogió la propuesta e inmediatamente decidió el aplazamiento.

El equipo del Villarreal, que se encontraba en Valencia desde el sábado, emprendió el camino de vuelta a la localidad castellonense en cuanto se anunció la decisión.