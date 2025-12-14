El Levante-Villarreal es aplazado por la alerta roja por las lluvias
Los encuentros de los equipos masculino y femenino del Valencia Basket también son cancelados por el temporal
Las lluvias torrenciales han vuelto a asediar la provincia de Valencia, que está en alerta roja por una borrasca. La situación meteorológica ha obligado a suspender la práctica totalidad del deporte en la provincia durante todo el domingo. Solo quedaba por conocer si LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidían aplazar también el Levante-Villarreal, partido de la jornada 16 de Primera División previsto a las 18.30 en el Ciutat de València, y la decisión ha llegado pasado el mediodía. El Ayuntamiento de Valencia solicitó ayer la suspensión de este encuentro y el juez de competición finalmente ha aceptado.
La RFEF, coherente con las recomendaciones de la agencia estatal de meteorología (Aemet), que durante la tarde del sábado elevó la alerta a su nivel más alto, informó de esta medida en un comunicado. “Con motivo de las recomendaciones de seguridad por lluvias torrenciales previstas en la Comunidad Valenciana, y tras los avisos de alerta roja por parte de la Aemet, el Juez de Competiciones Profesionales de la RFEF ha resuelto el aplazamiento del partido correspondiente a la jornada 16 de Primera División que enfrentaba al Levante UD y al Villarreal CF”.
🚨 𝗔𝗽𝗹𝗮𝘇𝗮𝗱𝗼 el @LevanteUD - @VillarrealCF tras los avisos de alerta roja por fuertes lluvias.— RFEF (@rfef) December 14, 2025
🔗 https://t.co/TSdGETAd5Z pic.twitter.com/3ovXetU5Xa
No es el único partido de deporte profesional que se suspende este domingo en la ciudad. Los dos encuentros que tenían que jugar los dos equipos, femenino y masculino, del Valencia Basket contra el Casademont Zaragoza también se han aplazado. El femenino se decidió el sábado por la noche y el masculino, a lo largo de la mañana del domingo después de que el club solicitara que se pospusiera el encuentro tras hacer una consulta con el Cecopi. La ACB recogió la propuesta e inmediatamente decidió el aplazamiento.
El equipo del Villarreal, que se encontraba en Valencia desde el sábado, emprendió el camino de vuelta a la localidad castellonense en cuanto se anunció la decisión.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
La restauración según Kast: entre orden, mercado y tradición
Un testigo del atentado en la playa de Sídney: “Vi un cerebro en el suelo, sangraba mucho”
China rememora la masacre de Nanjing en medio de crecientes tensiones con Japón
Una niña muere y dos personas resultan heridas por un atropello en una acera en Palma
Lo más visto
- Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
- Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
- Los 50 mejores libros de 2025
- Rusia eleva la presión sobre la UE con una demanda para evitar que financie a Ucrania con sus activos congelados
- El jefe de la misión de rescate de María Corina Machado: “Fue una de las operaciones de mayor riesgo en las que he participado”