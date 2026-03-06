GP de Australia de F1: horario y dónde ver la carrera

Comienzan las curvas en la Fórmula 1, ya con el GP de Australia a la vuelta de la esquina, la primera parada del nuevo Mundial de 20206. El GP de Australia abre sus puertas, primera prueba del calendario. No pinta demasiado bien para Fernando Alonso y su Aston Martin, el AMR 26 que ha pergeñado Newey y que por ahora no carbura, don temblores en el motos que asemejan imposibles para los pilotos de la escudería. Por el momento, parece que Mercedes tiene la delantera, aunque no están lejos Ferrari, McLaren o Red Bull, lo que aumenta las expectativas por ver una pugna en lo alto de la tabla. El Wlliams de Carlos Sainz, por su parte, sigue con su evolución.

Lando Norris inicia la defensa del título y luce por primera vez el 1 en el chasis del McLaren, pero tanto su compañero Oscar Piastri, tercero el año pasado, como el actual subcampeón Max Verstappen, ahora con el dorsal 3 en su nuevo Red Bull RB22, parten como máximos aspirantes a la corona de pilotos, sin olvidar a los pilotos de Ferrari Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que en pretemporada se han postulado como candidatos, al volante de un SF-26 fiable y muy rápido.

Horarios del GP de Australia de F1 2026 (*Hora española)

En España, el Gran Premio de Australia y todas las carreras, clasificaciones y entrenamientos del Mundial de Fórmula 1 este 2026 se podrán seguir en directo a través de DAZN.

Viernes 6 de marzo:

Entrenamientos Libres 1: 2:30h - 3:30h.

Entrenamientos Libres 2: 6:00h. - 7:00h.

Sábado 7 de marzo:

Entrenamientos Libres 3: 2:30h - 3:30h.

Clasificación: 6:00h. - 7:00h.

Domingo 8 de marzo:

Carrera: 5:00h.