El Barça cae en Mónaco y se queda fuera de los cuartos de la Euroliga

Un duelo sin red, sin segunda oportunidad y sin margen para el error. Así se presentaba la noche en el Principado de Mónaco, donde el Barça necesitaba ganar para sobrevivir en la Euroliga. No lo consiguió. El Mónaco fue claramente superior desde el arranque y se impuso por 79-70 en un partido que tuvo una primera parte de dominio monegasco, una reacción barcelonista en el tercer cuarto y una rendición final que certifica la eliminación más dolorosa para el club azulgrana en los últimos ocho años, fuera de los cuartos de final.

El partido comenzó con el Mónaco enchufado y el Barça espeso. Los locales encontraron canastas cómodas desde el primer minuto, aprovechando una superioridad física evidente bajo los tableros. Will Clyburn era el único que sostenía a los visitantes, pero un arreón de 11 puntos consecutivos de los monegascos dejó el marcador en un severo 21-9 que ya apuntaba maneras. El primer cuarto terminó 26-14 y las cifras del rebote ofensivo local eran un retrato demoledor de lo que estaba ocurriendo.

En el segundo periodo, Xavi Pascual probó con una zona 2-3 para intentar frenar el ritmo monegasco, pero no funcionó. Los triples de Terry Tarpey y Juhann Begarin desde el perímetro y el trabajo incansable de Daniel Theis y Jaron Blossomgame en la pintura ampliaron aún más la renta. El Barça llegó a estar 15 puntos por debajo antes de que Tornike Shengelia y Jan Vesely conectaran sendos triples que suavizaron el golpe. Al descanso, el marcador reflejaba un 49-35 que dejaba al equipo catalán con muchas cuentas pendientes.

Ya de vuelta, el Barça trajo una versión diferente. Pascual ordenó volver a la defensa individual e insistió en explotar el poste de Shengelia, que respondió con una actuación sobresaliente. El georgiano y Vesely se convirtieron en el motor de una remontada que llegó a reducir la diferencia a cinco puntos al final del tercer cuarto (58-53), con Punter coronando el parcial de 9-18 con una contra a placer.

El último cuarto fue un pulso de voluntades. Juani Marcos salió desde el banquillo con una energía que el Barça necesitaba con urgencia, llegando a recortar hasta los seis puntos con un triple frontal (65-59). Pero el Mónaco, liderado por un Mike James que terminó el partido con 13 puntos y 10 asistencias, no cedió. Los locales recuperaron su solidez ofensiva en los momentos clave y administraron la ventaja con frialdad. El triple de James para el 72-61 fue el golpe definitivo, aunque Marcos lo intentó de nuevo. Al final, 79-70 en el marcador y eliminación para el Barça.

La temporada europea del conjunto azulgrana termina de la peor manera posible: sin llegar a los cuartos de final por primera vez desde 2017-18. La baja de Tomas Satoransky, que apenas pudo jugar 10 minutos por problemas físicos, privó al equipo de un hombre importante en la organización del juego. El Mónaco, por su parte, se medirá al Olympiacos en la siguiente ronda. El Barça regresa a casa sin haber pasado del play-in y con más preguntas que respuestas de cara a la próxima temporada.