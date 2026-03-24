Triplete de victorias de Madrid, Valencia y Barça en la Euroliga
Los tres equipos españoles vencen como locales al Hapoel (92-83), el Olympiacos (85-84) y el Efes (78-71), respectivamente
La maratoniana Euroliga alcanza el tramo final de la fase regular con los dientes apretados. En ese juego de codazos por atrapar la mejor posición al término de la liguilla y antes de los cuartos se mueven los tres conjuntos españoles que este martes abrieron con un triplete de victorias una nueva semana de jornada doble.
Sin público en las gradas, el Real Madrid continuó con su rodillo como local y derrotó al Hapoel por 92-83 con la habitual dosis del mejor Hezonja: 15 puntos y 10 rebotes.
Dos tiros libres convertidos por De Larrea a falta de dos segundos y un lanzamiento final fallado por Fournier dieron la victoria al Valencia ante un coloso como el Olympiacos por 85-84. El equipo de Pedro Martínez no deja de mirar arriba cada vez más, mientras el técnico reivindica también en las derrotas lo que es una grandísima temporada por la capacidad de competir ante los mejores del continente. Es el precio de una grandeza cada vez mayor.
¡¡¡Fiesta en el Roig Arena!!!@valenciabasket tumba a Olympiacos. #Euroleague pic.twitter.com/eA8MYpDTrT— Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 24, 2026
Va y viene el Barça, tan capaz de ganar al Valencia en el Roig Arena como de ofrecer una imagen de debilidad ante el Madrid en la ACB. Esta vez volvió a firmar un buen ejercicio defensivo para derrotar en el Palau al Efes de Pablo Laso por 78-71 con 21 puntos y 5 rebotes de Clyburn y 14 y 8 de Shengelia.
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