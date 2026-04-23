El Real Madrid podrá jugar los cuartos de la Euroliga en casa contra el Hapoel Tel Aviv con la presencia de sus casi 8.000 abonados

El Real Madrid podrá disputar con la presencia de sus cerca de 8.000 abonados sus encuentros como local en los cuartos de la Euroliga frente al Hapoel Tel Aviv. Así lo ha decidido este jueves la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid en su reunión sobre seguridad. El equipo blanco podrá abrir las puertas del Movistar Arena el miércoles y el viernes de la próxima semana para los dos primeros partidos de una serie al mejor de cinco y cuyo ganador disputará la Final Four de Atenas del 22 al 24 de mayo. El tercer choque se disputará en el exilio búlgaro del Hapoel en Sofía, sede también de la cuarta cita si es necesaria. La quinta sería de nuevo en Madrid.

“Los últimos informes señalan una rebaja del nivel de riesgo. Estábamos en un nivel alto y ahora estamos en un nivel medio”, expresó antes de la reunión de hoy el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre. El organismo detalló posteriormente el acuerdo con los representantes del Real Madrid para admitir “público previamente identificado, exclusivamente”. Las medidas incluyen: primeras filas sin ocupación; acceso a abonados con DNI y abonos cedidos con DNI junto al documento de cesión del propietario del abono; palcos VIP con identificación de asistentes; sin venta de entradas ni presencia de aficionados visitantes; refuerzo de control en la entrada y restricción de elementos de animación solo al ámbito deportivo; apertura de accesos con mayor antelación; dispositivo de seguridad con 450 efectivos policiales; y refuerzo de seguridad privada.

El Madrid se ganó el factor campo a favor en la serie de cuartos después de terminar tercero en la fase regular, mientras que el Hapoel fue sexto. “El equipo ha conseguido en la cancha su derecho de jugar con la afición tres partidos de cinco”, comentó el técnico madridista, Sergio Scariolo. Las peñas blancas también solicitaron el acceso al pabellón que ahora ha sido concedido a los abonados.

Solo el Valencia entre los cuatro equipos españoles de la Euroliga ha jugado este curso en su pabellón con público. Fue el 29 de enero frente al Maccabi en el Roig Arena. El club naranja no vendió entradas y únicamente permitió el acceso a sus abonados. El encuentro se disputó sin incidentes ante 7.994 personas, más allá de las manifestaciones fuera del recinto, y con victoria local por 94-83. El Valencia había recibido antes a puerta cerrada al Hapoel el 15 de octubre y tanto el Real Madrid como el Barcelona y el Baskonia han jugado siempre sin sus aficionados en la grada frente a los dos clubes israelíes. El conjunto blanco venció al Hapoel en Sofía el 25 de noviembre por 74-75 ante 3.420 espectadores y ganó en su cancha en medio del silencio el 24 de marzo por 92-83.

El Hapoel comenzó el curso disputando sus encuentros como local en Sofía hasta que a partir del 1 de diciembre la Euroliga le permitió el regreso a casa en los partidos europeos, igual que al Maccabi. El visado se agotó en marzo, cuando el conflicto árabe-israelí obligó a repetir la mudanza hacia la capital búlgara en el caso del Hapoel y hacia Belgrado en el caso de su vecino (y el Dubai Basketball a Sarajevo).

El factor campo es capital en una serie larga que da acceso a la Final Four de Atenas y más en el caso del Real Madrid, el mejor equipo como local durante la fase regular: 18 victorias y solo una derrota, ante el Panathinaikos (77-87 el 13 de noviembre), por el balance de 16-3 del Valencia y el Olympiacos. Solo el Fenerbahçe de Obradovic de la temporada 2018-19, que firmó un 15-0 en una liguilla con menos conjuntos, mejora la marca del actual grupo de Scariolo, autor de una media de 92,3 puntos en el Palacio (83,5 como visitante).