El Barça vence al Estrella Roja y se cita con el Mónaco

Clyburn y Punter, con 22 puntos cada uno, lideraron una victoria contundente en el Palau Blaugrana (80-72). El Panathinaikos será el rival del Valencia en cuartos

El Barça cumplió con su objetivo en el primer asalto del Play-In de la Euroliga y se impuso con autoridad al Estrella Roja de Belgrado (80-72) en un Palau Blaugrana que vibró como en las grandes ocasiones. El conjunto azulgrana, noveno clasificado en la fase regular, tiene ahora un billete de ida a Montecarlo: el próximo viernes se medirá al Mónaco en busca de la última plaza para los cuartos de final. Los monegascos llegan a ese duelo tras caer ante el Panathinaikos (87-79) en el otro partido del cruce previo. El conjunto griego ya tiene asegurado su puesto en el playoff, donde se citará con el Valencia Basket con ventaja de campo en la serie para el conjunto entrenado por Pedro Martínez.

El guion del partido lo escribió Will Clyburn desde el primer cuarto. El alero norteamericano salió enchufado como pocas veces se le había visto, encadenando seis triples consecutivos sin un solo fallo. Cuando Pascual lo retiró para darle un descanso, el Palau se puso en pie. Era el minuto nueve y el marcador ya reflejaba un 29-21. Dieciocho puntos en los primeros compases bastaron para que el Barça tomara el mando de un encuentro que nunca llegaría a complicarse en exceso.

El dominio azulgrana se consolidó con Willy Hernangómez, que sumó canastas, rebotes y tapones en una actuación completa, y con la progresión de Kevin Punter, quien fue calentando la muñeca hasta igualar los 22 puntos de Clyburn.

La renta llegó a ser de 22 puntos en el segundo cuarto y el equipo de Pascual mantuvo siempre más de siete de diferencia, pese al intento de reacción serbio en la segunda mitad. Tornike Shengelia aportó solidez desde la pintura tras regresar al quinteto inicial en el tercer cuarto, después de haber sido retirado con dos faltas.

El Estrella Roja, el equipo más reboteador de toda la Euroliga, no fue capaz de explotar su principal virtud. Los azulgranas los superaron en ese apartado durante gran parte del duelo. Miller-McIntyre y Moneke intentaron mantener vivo al conjunto serbio en la recta final, pero la ventaja construida en el primer cuarto era demasiado sólida.

Ahora llega el examen más difícil: el Barça visita el viernes una pista en la que hace apenas 12 días cayó con estrépito ante ese mismo Mónaco. La memoria reciente no es un aliado, pero la confianza que deja una noche como la del duelo ante el Estrella Roja, con Clyburn como faro y Punter como escudero, invita al optimismo.