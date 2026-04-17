El Palau abraza a Pesic y el Barça se gana el derecho a soñar

El equipo de Pascual aplasta al Bayern (95-69) en una noche cargada de emoción y se mete en el ‘play-in’ de la Euroliga

Había dos partidos esta noche en el Palau Blaugrana. Uno en la cancha, con el Barça jugándose la vida en la Euroliga. Otro en las gradas, y en los corazones de una afición que no había olvidado lo que le debe a Svetislav Pesic. Y los dos los ganó el Barça.

Antes del salto inicial, el Palau se detuvo. El vicepresidente Rafael Yuste entregó al técnico serbio una fotografía enmarcada con el mensaje “¡Gracias, Sveti!”, y la afición respondió con una ovación larga, sentida, de pie. Pesic, visiblemente emocionado, levantó las manos al techo del pabellón y se llevó la mano al pecho. Casi 77 años, 46 sobre los banquillos, una figura que no necesita presentación. En la pista estaban presentes los dos campeones de Europa del Barça, los de 2003 y los de 2010, para arropar al hombre que encendió la primera llama.

Después, el baloncesto mandó, como siempre ha querido Pesic. Y el Barça no tardó en dejar claro que esta noche no había margen para la nostalgia. Los azulgrana arrancaron con demasiadas pérdidas y el Bayern, sin nada que perder y con el desparpajo de quien juega liberado, se aprovechó para adelantarse en el marcador (7-12 en el minuto 7). Pero el equipo de Pascual no perdió la calma. Agarrado a Clyburn, Brizuela y un Youssoupha Fall que lleva semanas siendo el gigante que nadie esperaba, el Barça fue ganando terreno hasta colarse por delante en la última jugada del primer cuarto (20-19).

A partir de ahí fue otra historia. Un parcial de 12-2 al inicio del segundo cuarto desinfló a un Bayern que, en cuanto se vio por detrás, pareció recordar que llevaba semanas sin opciones de nada. El 42-31 del descanso todavía dejaba algo de intriga, pero el Barça salió del vestuario con las ideas clarísimas. Tres triples consecutivos de Vesely, Clyburn y Satoransky, este último en su regreso tras cuatro partidos de baja, dinamitaron el partido de golpe (55-36) y lo convirtieron en un paseo.

Clyburn fue el mejor de los azulgranas con 22 puntos y 7 rebotes. Fall firmó un doble-doble de 14 puntos y 11 rebotes que arrancó cánticos de “MVP” en el Palau. Brizuela aportó 16 puntos y tapó una mala noche de Punter, que no anotó su primera canasta hasta el último cuarto. Y Satoransky, pese a llegar con el alta médica apenas minutos antes del partido, demostró que su presencia cambia la cara del equipo.

Pesic ya había ganado su partido antes del salto inicial. El resultado final, 95-69, es tan abultado que casi resulta cruel para su última noche en la Euroliga, pero el técnico serbio la vivió con la dignidad de siempre. El Barça acaba noveno y recibirá el martes al Estrella Roja en el play-in. Si gana, el viernes tendrá que viajar para medirse al perdedor del Panathinaikos-Mónaco. El playoff europeo sigue vivo. De momento, una semana más. En caso de pasar el corte, se medirán a Olympiacos por un hueco en la Final 4.