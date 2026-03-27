El Barcelona se crece ante el Estrella Roja (92-88)

En un duelo en el que el Barça casi solo escuchó los cánticos de su afición, toda vez que el club limitó las entradas para los socios para evitar que las gradas se llenaran de hinchas rivales como ocurre en ocasiones, el equipo respondió con el triunfo tras una prórroga sobre un rival directo como el Estrella Roja (92-88), paso hacia delante para estar en los playoffs.

Aunque comenzó de forma accidentada el envite, pues se retrasó media hora porque las camisetas de repuesto del Estrella Roja llegaron en avión y tarde (después de que las usadas en el envite anterior ante el Baskonia se estropearan en la lavandería), el Barça se presentó con el mono de trabajo, enfocado en la defensa frente a un rival físico de piernas y muñeca. Siempre bajo la dirección de Miller-McIntyre, un mago con el balón en las manos, salpimentado por Nwora desde la periferia y musculado por Moneke y Bolomboy en el poste bajo. Ellos y Rivero, que sumó nueve puntos de carrerilla, pudieron con la resistencia de Vesely y Punter para cerrar el cuarto entre estrecheces (18-20).

Siguió sin mostrar fisuras en el ejercicio defensivo el equipo azulgrana, revitalizado por Parra y de nuevo impulsado por Punter, equipo en combustión por momentos (35-28). Pero el Estrella Roja volvió a tirar de físico, a correr sin parar, y llevó el envite al entreacto con una ventaja mínima (42-40) para el Barça.

Vesely dio un recital defensivo en el tercer acto y sacó oro al provocar dos personales, al tiempo que Clyburn se encontró por un momento, seis puntos seguidos para doblegar la resistencia de Nwora, un bailarín sin igual y el tirador Miller-McIntyre. 64-58 con un episodio por completar. Uno en el que el Barça se olvidó de jugar como equipo en ataque, siempre con individualidades de Punter y Clyburn. Eso y el tembleque de Parra, que falló dos tiros libres para cerrar el duelo, llevaron el envite a la prórroga. Pero el Barça se creció ante la adversidad, con Clyburn y Satoransky al frente, y cerró un triunfo capital en Europa.

Peor le fue al Valencia, retorcido por el Partizán (110-104) después de dos prórrogas, tropezón que no le saca del top-4, a la espera de que el Hapoel Tel Aviv recupere un encuentro, aunque ya menos fiero después de perder ante el Baskonia (118-109), sin opciones en Europa, tras 22 puntos de Forrest.